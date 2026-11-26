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Pada laga kelima fase liga Liga Europa, Juventus akan menjamu Omonia malam ini di Allianz Stadium, mulai pukul 21.00.

Berikut para pemain yang dipanggil Luciano Spalletti untuk menghadapi tim asal Siprus tersebut.

Daftar itu juga mencakup pemain muda Arman Durmisi (penyerang tengah kelahiran 2008), Stefano Merola (penyerang sayap kelahiran 2007) dan Stefano Turco (gelandang kelahiran 2005).

JUVENTUS, DAFTAR PEMAIN UNTUK MENGHADAPI OMONIA

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4 Gatti

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6 Kelly

7 Conceicao

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8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

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12 Douglas Luiz

13 Boga

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17 Alajbegovic

18 Ekhator

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20 Cambiaso

22 McKennie

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23 Pinsoglio

25 Vicario

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26 Lucumi

27 Woltemade

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29 Sarr

32 Cabal

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33 Neto

47 Durmisi

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51 Merola

52 Turco