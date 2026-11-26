Pada laga kelima fase liga Liga Europa, Juventus akan menjamu Omonia malam ini di Allianz Stadium, mulai pukul 21.00.
Berikut para pemain yang dipanggil Luciano Spalletti untuk menghadapi tim asal Siprus tersebut.
Daftar itu juga mencakup pemain muda Arman Durmisi (penyerang tengah kelahiran 2008), Stefano Merola (penyerang sayap kelahiran 2007) dan Stefano Turco (gelandang kelahiran 2005).
JUVENTUS, DAFTAR PEMAIN UNTUK MENGHADAPI OMONIA
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29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
47 Durmisi
51 Merola
52 Turco