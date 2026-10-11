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Juventus, skuad untuk laga melawan Cagliari: tujuh absen, dua kembali

Juventus

Juventus, melalui situs resminya, telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Cagliari. Yang absen dari daftar adalah Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik, dan Boga. Cambiaso dan Cabal kembali, Neto juga absen karena skorsing, sementara Alajbegovic dinyatakan fit.


2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

Pertandingan berikutnya
CGL

CGL

Serie A

11 Okt 2026

JUV

JUV

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

40 Radu


Juventus berada di Cagliari dan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cagliari. Luciano Spalletti sedang bekerja untuk mematangkan susunan tim yang akan diturunkan sejak menit pertama, dengan tujuan meraih hasil positif dalam laga penting bagi perjalanan Juventus. Sang pelatih diperkirakan akan mengandalkan formasi 4-2-3-1, sebuah skema yang memungkinkan tim menjaga keseimbangan antarlini dan, pada saat yang sama, memaksimalkan kualitas para pemain ofensif.

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