Juventus, skuad untuk laga melawan Cagliari: tujuh absen, dua kembali

Juventus, melalui situs resminya, telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Cagliari. Yang absen dari daftar adalah Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik, dan Boga. Cambiaso dan Cabal kembali, Neto juga absen karena skorsing, sementara Alajbegovic dinyatakan fit.
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
40 Radu
Juventus berada di Cagliari dan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cagliari. Luciano Spalletti sedang bekerja untuk mematangkan susunan tim yang akan diturunkan sejak menit pertama, dengan tujuan meraih hasil positif dalam laga penting bagi perjalanan Juventus. Sang pelatih diperkirakan akan mengandalkan formasi 4-2-3-1, sebuah skema yang memungkinkan tim menjaga keseimbangan antarlini dan, pada saat yang sama, memaksimalkan kualitas para pemain ofensif.