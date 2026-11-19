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Seperti tertulis dalam pernyataan resmi Juventus, "Augusto Sedorf Owusu memperpanjang kontraknya dengan Juventus: gelandang kelahiran 2005 itu menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub kami hingga 30 Juni 2031.

Setelah berkembang di akademi Juventus dan sempat menjalani masa peminjaman pada musim 2022/2023, Owusu kembali ke Turin untuk bergabung dengan tim Primavera sebelum kemudian naik ke Next Gen, tempat ia sejauh ini mencatatkan 59 penampilan".

Pernyataan Juventus berlanjut: "Perkembangannya bersama Juventus juga membawanya menjalani debut bersama tim utama tahun ini: saat itu 17 September 2026, dalam laga Liga Europa melawan NEC di Allianz Stadium, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

Selamat, Augusto: sampai jumpa di lapangan!".