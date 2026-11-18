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Juventus kembali diperkuat Jeff Ekhator (pencetak gol untuk timnas Italia U-21) dan menantikan Kenan Yildiz, yang sudah kembali berlatih dengan bola menjelang pemulihannya dari cedera yang diperkirakan terjadi sebulan lagi.

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Sementara itu, para petinggi Juventus terus bekerja di balik layar menjelang bursa transfer musim dingin mendatang.

La Gazzetta dello Sport menulis bahwa rencana mereka mencakup tiga pemain baru untuk tim asuhan Luciano Spalletti: seorang bek kiri, gelandang, dan penyerang.

Di urutan teratas daftar incaran terdapat tiga pemain yang berkarier di luar negeri: pemain Prancis-Aljazair Rayan Ait-Nouri (kelahiran 2001) dari Manchester City, pemain Denmark Pierre-Emile Hojbjerg (kelahiran 1995) dari Marseille, dan pemain Norwegia Alexander Sorloth (kelahiran 1995) dari Atletico Madrid.

Opsi alternatifnya adalah: pemain Spanyol Alejandro Balde (kelahiran 2003) dari Barcelona atau pemain Italia Destiny Udogie (kelahiran 2002, mantan pemain Udinese dan Verona) dari Tottenham untuk posisi bek kiri;

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pemain Prancis Darryl Bakola (kelahiran 2007) dari Sassuolo untuk lini tengah, meski perekrutannya lebih merupakan investasi jangka panjang untuk musim depan;

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pemain Amerika Serikat Folarin Balogun (kelahiran 2001) dari Monaco, pemain Italia Gianluca Scamacca (kelahiran 1999) dari Atalanta, atau pemain Italia-Argentina Mateo Retegui (kelahiran 1999) dari Al-Qadsiah untuk lini serang, meski gaji tinggi Retegui menjadi kendala yang harus diatasi.

La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa mendatangkan tiga pemain bukan perkara mudah, dan bukan hanya karena persoalan keuangan yang mungkin bisa diatasi oleh penambahan modal terbaru yang telah diumumkan.

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Pasalnya, skuad Juventus kelebihan pemain dan saat ini sudah ada beberapa pemain yang tidak masuk daftar: mulai dari Arkadiusz Milik hingga para pemain cedera Manuel Locatelli, Khephren Thuram, dan Kamil Grabara, ditambah Edon Zhegrova dan Daniele Rugani yang tidak masuk daftar UEFA sehingga tak bisa dimainkan di Europa League.

Singkatnya, tak ada lagi loker kosong di Continassa. Karena itu, direktur utama Giovanni Carnevali harus lebih dulu melepas pemain. Meski begitu, Carnevali, bersama direktur teknik Frederic Massara dan direktur olahraga Marco Ottolini , tengah menjajaki bursa transfer demi memenuhi kebutuhan bangku cadangan dan para suporter.