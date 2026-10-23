Bukan hanya "hantu" Antonio Conte, kini bayang-bayang Stefano Pioli juga kian membayangi Luciano Spalletti. Di Juventus, dampak negatif dari kekalahan buruk di kandang melawan Lazio belum mereda, dan posisi pelatih asal Certaldo itu semakin tidak aman. Menurut analis taruhan Better dan Betflag, peluang Spalletti dipecat paling lambat Natal kini berada di angka 2,00, kembali turun dari 2,40 tepat setelah laga melawan Lazio. Perebutan kursi pelatih Juventus pun mulai memanas, dengan Conte tetap menjadi kandidat terdepan pada angka 4,50. Dibandingkan dengan 48 jam lalu, Pioli juga semakin diunggulkan: angkanya turun dari 10,00 menjadi 7,50.

Sementara itu, angka untuk Didier Deschamps, mantan sosok penting Juventus lainnya, sudah mencapai dua digit, yakni 10,00, disusul Arne Slot di angka 15,00. Kemungkinan kembalinya Igor Tudor lebih kecil lagi, dengan angka 25,00.