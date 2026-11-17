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Selain pertukaran David dengan Sorloth bersama Atletico Madrid, Juventus mempertimbangkan opsi pertukaran pemain lain di lini serang.

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Pelatih Luciano Spalletti meminta seorang penyerang tengah murni untuk bursa transfer musim dingin mendatang, dan para petinggi Juventus sudah mulai bekerja untuk berusaha memenuhi permintaannya.

Salah satu opsi mengarah kepada pemain timnas Norwegia Alexander Sorloth (kelahiran 1995, akan berusia 31 tahun pada 5 Desember mendatang) dari Atletico Madrid, klub yang juga merekrut Jonathan David pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai €25 juta.

Sejauh ini, pemain timnas Kanada kelahiran 2000 yang pernah membela Lille itu mencetak 3 gol dan menyumbang 2 assist dalam 11 penampilan, dengan total 436 menit bermain untuk tim asuhan Cholo Simeone. Sementara itu, Simeone memainkan Sorloth selama 155 menit dalam 6 penampilan musim ini, tanpa gol maupun assist.

La Gazzetta dello Sport menulis bahwa opsi lain bagi Juventus untuk memperkuat lini serang di bursa transfer mengarah ke Monaco, dengan kemungkinan pertukaran Folarin Balogun dan Edon Zhegrova.

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Zhegrova tiba di Turin pada musim panas 2025 dari Lille dengan biaya €15,5 juta plus potensi bonus €3 juta. Sejauh ini, pemain timnas Kosovo kelahiran 1999 tersebut, yang saat ini kembali mengalami cedera, mencetak 2 gol dan menyumbang 2 assist dalam 36 penampilan bersama Juventus. Zhegrova terikat kontrak dengan Juventus hingga Juni 2030 dan menerima gaji bersih €2,5 juta per tahun.

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Jenuh dengan perannya sebagai pemain cadangan, Zhegrova mendorong kepindahan pada Januari dan tertarik bergabung dengan Monaco. Di sana, Balogun juga tidak senang dan jarang bermain (satu gol dalam 7 penampilan dengan total 230 menit bermain, sementara posisinya ditempati pemain muda Jerman yang sedang naik daun, Paris Brunner) setelah kepindahannya ke klub Inggris Everton gagal terwujud.

Gagasan bergabung dengan Juventus sangat menarik bagi pemain timnas Amerika Serikat kelahiran 2001 itu, yang didatangkan dari Arsenal seharga €30 juta pada bursa transfer musim panas 2023.

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Sejak itu, Balogun mencetak 32 gol dan menyumbang 13 assist dalam 98 penampilan bersama Monaco. Kontraknya berlaku hingga Juni 2028, dengan gaji bersih sekitar €3,5 juta per tahun.

Juventus disebut hanya tertarik jika Monaco menerima skema peminjaman tanpa kewajiban membeli, agar mereka dapat menguji Balogun di Serie A sebelum mengeluarkan €45-50 juta untuk merekrutnya secara permanen.