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Menang adalah satu-satunya hal yang penting, dan lebih baik lagi jika kemenangan itu diraih lewat empat gol yang membungkam siulan di Stadium saat Omonia Nicosia unggul. Siulan itu pantas terdengar: penampilan Juve pada setengah jam pertama sungguh membingungkan. Mereka tampil seperti versi yang lebih buruk dari tim yang terlihat saat menghadapi Venezia Minggu lalu, dengan gol tim Siprus itu membuatnya terasa jauh lebih parah.

Namun, Juventus kemudian bereaksi dan malam itu berubah menjadi ujian yang berharga sekaligus menyenangkan, dengan sejumlah hal positif yang bisa dipetik. Salah satunya adalah seruan “hidup Italia” yang mengiringi penampilan tiga pemain Italia yang sejauh ini lebih sering tersisih: Cambiaso, Ekhator, dan Gatti. Ketiganya tampil bagus, begitu pula Conceicao. Keempat pemain itu sejauh ini hanya sesekali berani diturunkan Spalletti. Mungkin kini ia akan berubah pikiran sambil menikmati keberhasilan timnya lolos lebih awal ke babak berikutnya Liga Europa.

Beralih ke penilaian para pemain, kita mulai dari Neto yang melakukan kesalahan fatal saat keluar dari gawang, seperti kiper yang gagal mengantisipasi bola. Di depannya, urutan tiga pemain bertahan mudah ditentukan: medali emas untuk Gatti, penggerak tim sekaligus pemimpin lewat karakternya; perak untuk Kelly, yang bermain keras tetapi cukup efektif; perunggu untuk Lucumí, yang tampak tidak nyaman sebagai poros di tengah pertahanan.

Di lini tengah, Cambiaso kembali memperlihatkan penampilan terbaiknya: bekerja keras merangkai permainan dan menentukan di depan gawang. Keserbabisaannya seperti biasa membuatnya mampu memberi dampak, mula-mula di kanan lalu di kiri. Ia pindah ke sisi kiri pada babak kedua untuk memberi tempat kepada Çelik, yang masuk menggantikan Cabal setelah penampilan yang sangat mengecewakan.

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Sebaliknya, duet penahan serangan di tengah menampilkan permainan yang sulit dipahami: Douglas Luiz dan Sarr hanya berjalan-jalan di lapangan, melakukan banyak kesalahan dan melepaskan umpan-umpan yang terlalu sederhana. Keduanya tampil di bawah standar. Melihat mereka, makin jelas mengapa Koopmeiners menjadi pemain yang tak tergantikan belakangan ini.

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Di lini depan, Boga layak mendapat nilai bagus berkat gol indahnya yang melengkapi empat gol Juve. Ekhator tampil bagus, Conceicao bahkan sangat bagus: pemain Portugal bertubuh mungil itu menunjukkan aksi-aksi luar biasa, sehingga keraguan Spalletti untuk memainkannya makin sulit dipahami.

Berbicara tentang pemikiran sang pelatih, yang terkadang ia ungkapkan lewat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan: Ekhator mungkin bukan penyerang tengah impiannya (bagaimanapun, hanya Osimhen yang memenuhi gambaran itu), tetapi ia tetap pemain berusia 20 tahun yang sangat berkualitas dan memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan. Maka, pertanyaan yang muncul adalah: lebih baik mendatangkan Sorloth yang berusia 30 tahun sekarang, atau mengandalkan Ekhator untuk besok dan lusa? Entahlah…

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Setelah McKennie, Koopmeiners, dan Woltemade masuk, Juventus dengan mudah mengendalikan sisa pertandingan. Kemenangan sudah aman dan tiket ke delapan besar Liga Europa sudah di tangan: kini mereka tinggal mengalihkan perhatian ke liga dan lawatan ke Como. Laga itu sudah sulit sejak awal, dan menjadi lebih rumit karena tim Fabregas memiliki waktu istirahat 48 jam lebih banyak.

Akankah Spalletti membicarakannya dalam konferensi pers menjelang laga? Seharusnya begitu, untuk menegaskan satu hal sederhana: angka bukan perkara main-main, begitu pula jadwal dan waktu pemulihan yang sangat terbatas di Liga Europa .