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Misi ke Madrid dijalani direktur olahraga Juventus Marco Ottolini. Menurut informasi eksklusif yang diperoleh redaksi kami, petinggi Juventus itu kemarin berada di tribune Stadion Alfredo Di Stefano untuk menyaksikan laga Youth League antara Real Madrid dan PSV.

Daniel Yanez, pemain kelahiran 2007 yang menjadi fokus pantauan, tidak mengecewakan: ia tampil berkualitas dan mencetak gol yang sempat membawa Real Madrid unggul 2-1. Kepribadian, kemampuan dalam duel satu lawan satu, dan penyelesaian akhir yang sangat baik membuat talenta Real Madrid itu sangat diminati Juventus. Ketertarikan tersebut sudah berlangsung selama beberapa bulan.

Ottolini juga menyaksikan hat-trick gemilang penyerang Denmark milik PSV, Bro Hansen: pemain kelahiran 2009 itu dipantau semua klub papan atas Eropa. Hasil imbang 3-3 yang berlangsung sengit itu juga memberi Juventus sejumlah bahan pertimbangan untuk Juventus Next Gen. Diez dan Martinez dari kubu tuan rumah, serta Dyran Stam yang lahir pada 2010 dan Duah dari kubu Belanda, merupakan pemain-pemain menarik yang masuk radar Juventus.

Malam ini, Ottolini akan berada di Wanda Metropolitano untuk menyaksikan laga Liga Champions antara Atletico Madrid dan klub Norwegia, Viking. Direktur olahraga Juventus saat ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan jajaran petinggi klub Madrid tersebut. Itulah alasan ia pergi ke ibu kota Spanyol. Dalam perjalanan untuk mengurus rencana transfer jangka pendek dan panjang ini, Ottolini berupaya membangun Juventus yang lebih kuat.

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Apakah Sorloth akan menjadi bagian dari rencana itu? Inilah pertanyaan besar di Juventus. Upaya merekrut penyerang Norwegia bertubuh kekar milik Atletico Madrid itu telah berlangsung selama beberapa jendela transfer, tetapi belum membuahkan hasil. Musim panas lalu, Juventus memilih memusatkan sumber daya keuangannya untuk Kolo Muani, tanpa sepenuhnya melepas Sorloth sebagai target.

Pertandingan berikutnya JUV Serie A Femminile 12.00 COM

Spalletti sangat menginginkan kedatangan penyerang tengah murni yang mampu menerobos pertahanan, mendominasi duel udara, dan membuka celah di pertahanan lawan dengan mengandalkan fisiknya yang besar. Sorloth akan sangat cocok dengan gagasan pelatih asal Certaldo itu. Kedatangannya akan memberi Juventus pilihan yang saat ini tidak tersedia dalam skuad.

Ottolini berharap Atletico Madrid bersedia meminjamkan Sorloth pada Januari. Itu satu-satunya solusi yang memungkinkan mengingat pembatasan dalam Settlement Agreement. Pertemuan tersebut juga dijadwalkan membahas perkembangan situasi David: penyerang Kanada itu bergabung dengan Atletico Madrid melalui kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian senilai 25 juta euro dan telah mencatatkan 3 gol serta 2 assist di La Liga.