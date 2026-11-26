Laga Juventus-Omonia bisa menjadi kesempatan bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti untuk mengambil langkah besar menuju kelolosan ke fase berikutnya Liga Europa UEFA 2026/2027, yakni babak 16 besar. Setelah menang telak atas Venezia di Serie A, Juventus menjamu tim asal Siprus itu di Allianz Stadium dengan peluang untuk mempertahankan posisi di antara delapan tim teratas Fase Liga. Sementara itu, tim tamu datang ke Turin dengan kebutuhan meraih poin setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir.
JUVENTUS-OMONIA
PENCETAK GOL: -
GOL DAN MOMEN PENTING
0' Sepak mula pukul 21.00 di Allianz Stadium, Turin
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JUVENTUS-OMONIA: PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN DAN DETAIL PERTANDINGAN
Juventus-Omonia
Pencetak gol: -
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceicao, Ekhator, Boga.
Pelatih: Spalletti.
OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor.
Pelatih: Berg.
Wasit: Barrott (Inggris)
Kartu kuning: -
Kartu merah: -