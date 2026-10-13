Juventus meningkatkan sengketa hukumnya melawan Ronaldo

Juventus mengeskalasi sengketa hukumnya dengan Cristiano Ronaldo, setelah membawa perkara tersebut ke Mahkamah Kasasi Italia untuk mengajukan banding atas putusan yang mewajibkan klub membayar 9,8 juta euro kepada striker Portugal itu, sebagai nilai tunggakan finansial yang belum dibayarkan.

Detail sengketa ini bermula pada tahun 2021, ketika Ronaldo meninggalkan Allianz Stadium untuk kembali ke Manchester United.

Perselisihan tersebut berpusat pada kesepakatan yang dibuat selama pandemi corona, yang berdasarkan kesepakatan itu Juventus berkomitmen, menurut laporan, untuk membayar 19,5 juta euro dari gaji yang ditangguhkan.

Dokumen khusus yang dikenal dengan nama "surat Ronaldo" tersebut muncul dalam penyelidikan terhadap praktik finansial klub dan apa yang dikenal sebagai "manuver gaji", yang mencakup kesepakatan dengan para pemain mengenai pembayaran hak-hak mereka selama periode pandemi.

Ronaldo sebelumnya telah memperoleh dua putusan yang menguntungkannya dalam kasus ini, di mana panel arbitrase memutuskan dengan suara mayoritas pada April 2024 untuk mewajibkan Juventus membayar 9,8 juta euro kepada pemain tersebut, ditambah bunga dan penyesuaian terkait inflasi, atau sekitar setengah dari jumlah yang awalnya dia tuntut.

Panel arbitrase tidak menemukan bahwa Juventus sengaja menyesatkan pemain tersebut, dan juga menyebutkan bahwa Ronaldo tidak menuntut uang tersebut ketika dia meninggalkan Italia pada tahun 2021.

Juventus mengajukan banding atas putusan itu, namun pengadilan perburuhan di Turin menolak banding klub pada Januari 2026, dan menguatkan putusan awal.

Surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" mengungkap bahwa Juventus mengeskalasi pertarungan hukumnya dengan mantan strikernya tersebut, setelah membawanya ke Mahkamah Kasasi Italia, dengan menegaskan dalam laporan keuangannya untuk musim 2025-2026 bahwa klub telah mengajukan banding pada 27 Maret 2026, dan masih menunggu penetapan jadwal sidang untuk memeriksanya.

Mahkamah Kasasi merupakan pengadilan tertinggi di Italia, dan mewakili tahap terakhir banding dalam sistem peradilan di negara tersebut.

Juventus juga berupaya menenangkan para investor terkait dampak finansial dari kasus ini, dengan menjelaskan bahwa biaya putusan tersebut sudah dimasukkan dalam pembukuan klub sejak tahun fiskal 2023-2024.

Berdasarkan hal itu, Juventus tidak memperkirakan adanya dampak negatif tambahan pada laporan keuangannya saat ini maupun di masa mendatang.



