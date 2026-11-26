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Juventus benar-benar menjadikan Liga Europa sebagai target nyata musim ini. Laga melawan Omonia Nicosia bisa menjadi langkah menentukan bagi Juventus untuk mengukuhkan posisi di delapan besar fase liga, yang berarti lolos langsung ke babak 16 besar.

Menjelang pertandingan, direktur olahraga Sky Ricky Massara berbicara kepada Sky tentang pentingnya kiprah klub di Eropa dan bursa transfer musim dingin mendatang. Dalam periode itu, Juventus perlu berperan aktif untuk memenuhi permintaan Luciano Spalletti, meski sang pelatih sempat meluapkan kekesalannya dalam konferensi pers.

LIGA EUROPA DAN OMONIA: "Memastikan tempat di babak play-off malam ini? Ya, itu target penting yang saya kira bisa dicapai jika kami menang. Namun, bagi kami kemenangan adalah keharusan. Kami harus berusaha meraih tiga poin dalam pertandingan yang di atas kertas mungkin terlihat lebih mudah, tetapi kami sama sekali tidak boleh meremehkan mereka karena Omonia punya kualitas yang bisa menyulitkan kami."

EKHATOR BUKAN EKSPERIMEN: "Memainkannya malam ini bukan eksperimen. Ekhator adalah pemain hebat, pemain timnas Italia U-21 yang sudah menunjukkan kualitasnya di liga musim ini. Ia juga kelahiran 2006 dan kami tahu betapa beratnya mengenakan seragam Juventus. Kami tidak boleh memberinya tekanan berlebihan dalam hal itu, tetapi kami yakin ia bisa memberi kami kepuasan berkat kualitas-kualitas tersebut."

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PELUANG DI BURSA TRANSFER: "Soal bursa transfer, masih terlalu dini. Masih ada banyak pertandingan dan kami harus melihat apa yang bisa dilakukan, dengan tetap mematuhi batasan yang berlaku bagi klub. Jika ada peluang untuk meningkatkan kualitas tim, kami akan siap berusaha memanfaatkannya. Di posisi mana? Kita lihat nanti, karena sebelum saat itu kami berharap sejumlah pemain sudah pulih sehingga kami bisa lebih memahami apa yang benar-benar dapat membantu kami menjadi lebih baik."

Pertandingan berikutnya COM Serie A 14.45 JUV

PEMULIHAN PEMAIN: "Untuk saat ini, kami berharap beberapa pemain bisa kembali karena harus saya katakan bahwa pelatih tidak pernah mencari alasan, tetapi terkadang ia harus menghadapi krisis ketersediaan pemain yang benar-benar besar. Situasi ini juga menjadi kesempatan untuk menjajaki solusi baru dan ia selalu piawai, termasuk sebelumnya, menemukan alternatif saat menghadapi kesulitan."

STRIKER DENGAN POSTUR TINGGI? "Spalletti meminta pemain yang lebih tinggi di lini depan? Tim ini tidak kekurangan pemain bertubuh tinggi. Mungkin yang ia maksud adalah karakteristik teknis tertentu. Menurut saya, kami cukup kuat dari segi tinggi badan."