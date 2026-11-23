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Ada kekhawatiran besar terhadap Vasilije Adzic, gelandang kelahiran 2006 milik Juventus yang dipinjamkan ke Sassuolo. Pemain asal Montenegro itu dijadwalkan datang ke J|Medical di Turin hari ini untuk menjalani pemeriksaan medis dan pemeriksaan penunjang.

Adzic dikhawatirkan mengalami cedera lutut serius yang mungkin memerlukan operasi. Bahkan, Tuttosport memasang judul: "Adzic, Juve khawatir akan yang terburuk". Menurut surat kabar asal Turin itu, staf medis Juventus tidak menutup kemungkinan dilakukannya operasi, tetapi seluruh pemeriksaan harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran pasti mengenai kondisinya.

Adzic, yang saat ini dipinjamkan ke Sassuolo, akan menjalani pemeriksaan yang diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya dan, terutama, berapa lama waktu pemulihannya. Setelah pemeriksaan hari ini, akan diketahui apakah terapi tanpa operasi sudah cukup atau operasi diperlukan.

Juventus menunggu hasil pemeriksaan hari ini sebelum mengambil keputusan apa pun. Sebelum Sassuolo kalah dari Genoa, pelatih Sassuolo Roberto D'Aversa berbicara tentang Adzic dalam konferensi pers: "Adzic tidak akan bermain, saya kira Juve, sebagai klub pemiliknya, nantinya akan terlibat dalam penilaian kondisinya". Dengan demikian, keputusan mengenai langkah penanganan cedera Adzic akan berada di tangan Juventus, klub pemilik sang pemain.

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Adzic musim ini telah mencatatkan 6 penampilan bersama Sassuolo dan mencetak 4 gol, termasuk gol kemenangan dalam laga melawan Juventus yang berakhir 3-2 pada 13 September.