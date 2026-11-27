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Sehari setelah mengalahkan Omonia Nicosia di Liga Europa, Juventus kembali berlatih untuk menghadapi Como pada Minggu malam di kandang tim Fabregas. Luciano Spalletti mendapat kabar baik dari sesi latihan hari ini, dengan kemajuan yang ditunjukkan Pierre Kalulu dan Nico Gonzalez.

Kabar paling positif datang dari Kalulu, pemain asal Prancis yang hari ini kembali berlatih penuh bersama tim, sehingga ia kembali bekerja bersama rekan-rekannya. Kalulu sebelumnya mengalami cedera ringan pada otot paha belakang kiri setelah pertandingan Fiorentina-Juventus pada 8 November lalu. Cedera itu membuat Kalulu tidak bisa memenuhi panggilan tim nasional Prancis untuk pertandingan melawan Italia dan Turki. Bek tersebut juga absen dalam laga melawan Venezia di liga dan Omonia di Liga Europa.

Spalletti juga mendapat perkembangan positif dari Nico Gonzalez, yang hari ini mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim. Ketersediaan pemain asal Argentina itu untuk laga melawan Como masih harus dinilai, meski Nico Gonzalez lebih mungkin kembali masuk skuad untuk pertandingan Coppa Italia pekan depan melawan Sassuolo.