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Kabar baik bagi Luciano Spalletti dan Juventus menjelang laga tandang melawan Como di Stadion Sinigaglia pada Minggu, 29 November, pukul 20.45.

Dari ruang perawatan di Continassa, muncul kabar penting mengenai pemulihan Pierre Kalulu, yang akan tersedia bagi pelatih asal Toscana tersebut. Sementara itu, situasi Nico Gonzalez belum mengalami kemajuan. Ketersediaan Jeff Ekhator juga masih harus dinilai.

KALULU PULIH, NICO GONZALEZ BELUM - Bek asal Prancis itu akhirnya pulih sepenuhnya dari cedera tingkat ringan pada otot bisep femoris kiri yang dialaminya dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Cedera tersebut membuatnya absen. Kalulu kembali berlatih seperti biasa bersama tim hari ini dan akan tersedia untuk laga tandang di Como, meski belum tentu tampil sejak menit pertama.

Sebaliknya, Nico Gonzalez belum bisa kembali. Ia sudah lama mendekati tahap kembali berlatih bersama tim, tetapi masih merasakan sedikit nyeri akibat cedera tingkat ringan pada otot soleus kaki kanan. Pemain asal Argentina itu melanjutkan pemulihannya dan, mengingat bagian yang cedera perlu ditangani dengan hati-hati, ia akan tetap absen serta tidak masuk skuad untuk menghadapi Como asuhan Cesca Fabregas.

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EKHATOR MASIH DIRAGUKAN - Kondisi Jeff Ekhator masih akan dinilai hingga saat-saat terakhir. Ia menjadi starter dan mencetak gol dalam kemenangan atas Omonia di Liga Europa, tetapi hari ini berlatih terpisah dari rekan-rekannya, yang secara resmi disebut sebagai langkah pencegahan.



Penyerang itu mengalami ketegangan pada betisnya saat pertandingan Liga Europa tersebut. Staf pelatih tidak ingin mengambil risiko mengingat riwayat cedera yang cukup panjang dari penyerang asal Italia itu. Meski demikian, penilaian terhadap kondisinya tetap positif sehingga ia diperkirakan masuk skuad untuk menghadapi Como.

PEMAIN DENGAN CEDERA JANGKA PANJANG MASIH ABSEN - Para pemain lain yang mengalami cedera jangka panjang masih belum tersedia dan tidak akan tampil karena masih menjalani pemulihan masing-masing. Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, dan Wojciech Grabara semuanya masih absen dan akan terus berupaya agar dapat kembali tersedia secepat mungkin. Dari keempatnya, gelandang serang asal Turki itu yang paling dekat dengan akhir masa pemulihannya.

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN, DUA TANDA TANYA - Menghadapi Como, Spalletti diperkirakan kembali memakai formasi 3-4-3, dengan Vicario di bawah mistar serta Gatti, Bremer, dan Lucumì sebagai trio bek. Tanda tanya pertama ada di posisi sayap. Cambiaso dan Celik akan menjadi pilihan yang lebih mengutamakan pertahanan dibandingkan menggeser McKennie ke sayap. Sementara itu, Douglas Luiz dan Koopmeiners menjadi kandidat terkuat untuk menjadi starter di lini tengah. Pilihan di sayap kemudian akan memengaruhi lini serang. Trio penyerang Kolo Muani dan Conceição di sisi Woltemade bisa dimainkan jika dua pemain sayap yang lebih murni diturunkan. Alternatifnya adalah kembali ke formasi 3-5-2 yang tidak lazim, dengan Kalulu di sayap dan McKennie menyusup dari belakang duet Kolo Muani-Woltemade.