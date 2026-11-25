Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Juventus bersaing dengan Milan di bursa transfer untuk mendapatkan Bruno Fernandes.

Tuttosport melaporkan bahwa para petinggi Juventus telah menyatakan minat kepada gelandang Portugal itu, yang kontraknya bersama Manchester United berakhir pada Juni 2027. United memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya satu musim lagi dan tengah membahas perpanjangan sebelum sang pemain memutuskan untuk menunda pembicaraan: "Ini bukan saat yang tepat," kata Bruno Fernandes. "Untuk sekarang, kami hanya ingin fokus memenangi pertandingan. Setelah itu, kami bisa kembali membicarakan kontrak saya, yang saat ini bukan hal penting."

Jika ia tersedia secara gratis pada akhir musim ini, Milan juga disebut mengincarnya. Pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, diwakili oleh agensi yang sama dengan Bruno Fernandes, yang terbuka untuk kembali ke Italia, tempat ia pernah bermain bersama Novara, Udinese, dan Sampdoria.

Kemungkinan lain adalah kembali ke Sporting Lisbon, yang malam ini menjamu Manchester United di Liga Champions: "Saya tidak akan pernah menutup pintu untuk kemungkinan kembali ke Sporting," kata Bruno Fernandes. "Klub itu akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya."

Iklan Iklan

Sebaliknya, ia tampaknya tidak tertarik pada tawaran dari luar Eropa, seperti dari Arab Saudi atau Major League Soccer di Amerika Serikat.

Topik Terkait

Lahir pada 1994, Bruno Fernandes bergabung dengan Manchester United dari Sporting Lisbon seharga 65 juta euro pada bursa transfer musim dingin 2020. Sejak itu, ia telah mencatatkan 342 penampilan bersama Red Devils, mencetak 113 gol dan menyumbang 111 assist, tetapi hanya memenangi satu Piala FA dan satu Piala Liga Inggris.

Juventus baru bisa mempertimbangkan namanya jika lolos ke Liga Champions musim depan, seperti yang terjadi musim lalu dengan gelandang Portugal berkualitas lainnya: Bernardo Silva, yang bergabung dengan Real Madrid asuhan José Mourinho.

Iklan

Juventus juga melirik pemain Portugal untuk lini serang, dengan Gustavo Varela terus dipantau. Varela sudah berhenti mengikuti Juventus di Instagram , salah satunya agar tidak semakin memicu rumor tentang dirinya. Lahir pada 2005, pencetak gol terbanyak Serie A dengan 11 gol dalam 11 penampilan itu terikat kontrak dengan Monza hingga Juni 2030. Ia bergabung musim panas lalu dari Benfica dengan biaya 2,5 juta euro ditambah bonus sebesar 1 juta euro. Benfica memiliki hak atas 20 persen dari nilai penjualan kembali serta hak untuk menyamai tawaran di masa depan. Varela menarik minat Inter, Juventus, Napoli, dan Tottenham, dengan harga awal yang ditetapkan sebesar 25 juta euro untuk Januari.

Sementara itu, pemain Portugal lainnya, Francisco Conceiçao, siap kembali menjadi starter saat menjamu klub Siprus Omonia Nicosia di Liga Europa pada Kamis malam di Stadium, Turin.