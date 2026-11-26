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Jeff Ekhator akan menjadi starter Juventus untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi saat menghadapi Omonia malam ini. Ia pernah menjadi starter dalam laga persahabatan melawan Basel pada musim panas. Luciano Spalletti langsung memainkannya karena kekurangan penyerang lain, tetapi Ekhator segera mengalami cedera otot dan harus absen selama sebulan. Ia kembali bermain tak lama setelah pertandingan liga melawan Parma, tetapi kemudian kembali cedera saat latihan.

Juventus percaya kepada Ekhator. Giovanni Carnevali juga percaya, begitu pula Marco Ottolini, yang menyaksikan awal kiprahnya di Genoa. Luciano Spalletti pun percaya dan telah memainkannya pada menit-menit akhir pertandingan melawan AZ Alkmaar dan Fiorentina.

Sementara itu, Ekhator telah mencetak gol bersama tim Italia U-21. Silvio Baldini pun sangat mengaguminya, seperti ditegaskan Spalletti: "Saya melihatnya sebagai penyerang tengah yang kuat secara fisik, mampu mengolah bola dengan baik dan membuat penguasaan bola tetap berguna bahkan dalam situasi sulit. Silvio sangat mengaguminya. Ia salah satu sahabat terdekat saya di sepakbola, dan setelah bekerja bersama Ekhator, saya sepenuhnya setuju dengannya. Saya tidak akan membebankan seluruh tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kami kepadanya, tetapi ia pemain yang menjanjikan."

"Ekhator adalah pemain yang sangat hebat dan saya yakin Juventus akan menyadarinya. Ia ingin berkembang dan lebih dewasa daripada usianya. Ia mampu membaca situasi di lapangan dengan sangat jernih," ujar pelatih timnas Italia U-21.

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Mulai hari ini hingga Januari, pemain kelahiran 2006 itu memiliki tujuh pertandingan (di liga, Liga Europa, dan Coppa Italia) untuk menunjukkan bahwa ia bisa masuk dalam rotasi Juventus, sebelum bursa transfer tiba. Seperti diketahui, Spalletti menginginkan penyerang yang lebih siap, "penyerang yang bisa diandalkan untuk menerima bola panjang". Ekhator bisa menjadi sosok itu, tetapi saat ini ia belum siap.

Pertandingan berikutnya JUV Europa League 15.00 OMO Tonton

Jadi, fokusnya kini adalah bermain, lalu pada Januari Juve akan menentukan langkah. Kepergian Ekhator bukan tidak mungkin: menurut Tuttosport, Genoa bersedia membawanya kembali untuk menggantikan Colombo yang cedera, Parma untuk menggantikan Romero, dan Monza untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Gustavo Varela. Bukan tidak mungkin pula Juve menggunakan Ekhator untuk membuka pembicaraan dengan Monza mengenai penyerang tengah asal Portugal itu. Ekhator membutuhkan kesempatan bermain secara konsisten, sesuatu yang saat ini tidak bisa dijamin Spalletti. Namun, hingga Januari, Ekhator masih punya waktu untuk menunjukkan bahwa ia layak bermain bagi Juve, jika bukan sekarang, setidaknya dalam waktu dekat.