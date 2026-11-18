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Giovanni Carnevali, direktur utama Juventus, berbicara tentang situasi yang dihadapi klub. Juventus harus berupaya keluar dari krisis dan membangun kembali tim pemenang di tengah batasan yang ditetapkan dalam settlement agreement UEFA. "Terhambat settlement agreement, kami tidak bisa melakukan perekrutan besar, tetapi saya optimistis," demikian judul Sportmediaset, yang memuat pernyataan petinggi Juventus tersebut hari ini.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus belum berhasil meraih hasil yang diharapkan. Namun, struktur klub kuat, ada staf-staf hebat dan pemilik dengan gagasan yang jelas, yang telah melakukan rekapitalisasi besar. Itu menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan," jelas petinggi Juventus itu dalam acara Rcs Sport Industry Talk.

Carnevali melanjutkan: "Kesulitan terbesar adalah settlement agreement, tetapi kami harus beradaptasi. Ini tantangan menarik yang kami hadapi dengan kesadaran bahwa kami bisa berkembang. Namun, kami memiliki pemilik yang kuat dan saya kira itu dapat membantu kami berupaya melewati masa-masa sulit. Italia memiliki liga luar biasa seperti Serie A. Ada pemilik-pemilik asing yang bisa membantu, tetapi pada saat yang sama kami harus berupaya memperbaiki diri."

"Saya optimistis, tetapi ini membutuhkan waktu," tambah Carnevali. "Saya menjamin profesionalisme dan tekad, tetapi tidak menjanjikan sesuatu yang istimewa. Kami harus memberikan kepuasan kepada para suporter kami yang ada di mana-mana. Mereka adalah inti bisnis kami. Juventus adalah klub yang terdepan, dengan stadion milik sendiri, hotel, rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Namun, kegiatan penunjang itu merupakan bagian penting dari dunia Juve. Hal ini menunjukkan bagaimana selama bertahun-tahun Juventus berusaha menatap ke depan, memikirkan cara menciptakan peluang lain di samping aspek terpenting, yaitu sepakbola, yang kurang lebih menentukan segalanya."

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RENCANA DI BURSA TRANSFER

Dalam situasi ini, Juventus menatap bursa transfer Januari: tiga pemain yang berkiprah di luar negeri berada di urutan teratas daftar incaran. Mereka adalah pemain Prancis-Aljazair Rayan Ait-Nouri (kelahiran 2001) dari Manchester City, pemain Denmark Pierre-Emile Hojbjerg (kelahiran 1995) dari Marseille, dan pemain Norwegia Alexander Sorloth (kelahiran 1995) dari Atletico Madrid. Untuk lini serang, tetapi dari bursa transfer Italia, nama lain yang patut diperhatikan adalah Gianluca Scamacca (kelahiran 1999), mantan pemain Sassuolo yang kini membela Atalanta.

Opsi alternatif mengarah kepada pemain Spanyol Alejandro Balde (kelahiran 2003) dari Barcelona dan pemain Italia Destiny Udogie (kelahiran 2002, mantan pemain Udinese dan Verona) dari Tottenham untuk posisi bek kiri; serta pemain Prancis Darryl Bakola (kelahiran 2007) dari Sassuolo untuk lini tengah, meski perekrutannya lebih merupakan investasi untuk masa depan pada musim depan.