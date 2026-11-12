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Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus bidik Miranda: Spalletti menginginkannya pada Januari

Juventus
J. Miranda
Transfers
Bologna

Juventus melirik Bologna untuk memperkuat sisi kiri. Juan Miranda, bek kiri asal Spanyol yang menonjol berkat penampilan berkualitas tinggi dan catatan statistik impresif, masuk radar manajemen Juventus.

Dengan 6 assist pada awal musim liga ini, ia menjadi pemberi assist terbanyak di Serie A. Catatan itu membuat Juventus tertarik merekrutnya pada bursa transfer mendatang, menurut laporan Tuttosport. Profilnya sangat disukai Luciano Spalletti, yang tengah mencari pemain sayap berkaki kiri yang mampu memberikan kualitas, daya dorong, dan opsi serangan. Namun, Juventus tidak sendirian: Newcastle dari Liga Primer dan AC Milan juga dikabarkan mengincar sang pemain. AC Milan sebelumnya sempat berpeluang merekrutnya tanpa biaya transfer, tetapi kepindahan itu tidak terwujud.

Sementara itu, Bologna mengambil langkah untuk mempertahankannya. Kontrak Miranda akan berakhir pada 2028 dan Bologna telah memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak, tetapi belum mencapai kesepakatan. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi Juventus di bursa transfer, terutama menjelang musim panas mendatang.

Namun, bursa transfer musim dingin juga patut diperhatikan: Juventus bisa mendahului para pesaingnya dan mencoba bergerak pada Januari. Miranda adalah sosok yang tepat bagi Spalletti: Juventus terus memantau, Bologna mengupayakan perpanjangan kontrak, dan persaingan di bursa transfer bersiap memanas.

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