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Kerim Alajbegovic harus diganti pada menit ke-45 di kubu Juve. Kondisi pemain sayap asal Bosnia itu perlu dievaluasi setelah ia mengalami memar pada babak pertama yang membuatnya kesakitan. Pemain kreatif itu sempat tetap bermain, tetapi Spalletti memilih menggantinya saat jeda dengan memasukkan Woltemade.

Dalam beberapa jam ke depan, akan diketahui lebih banyak soal kondisinya: apakah pergantian itu merupakan langkah pencegahan, keputusan taktis, atau disebabkan oleh sesuatu yang lebih serius dan perlu dievaluasi.