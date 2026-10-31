Justin Kluivert manfaatkan blunder secara maksimal, muncul kekhawatiran besar soal Brobbey dan Roefs

Justin Kluivert kembali berperan penting bagi AFC Bournemouth pada Sabtu. Pemain timnas Belanda itu menyumbang assist untuk satu-satunya gol melawan Leeds United (1-0). Sementara itu, Brian Brobbey dan Robin Roefs kembali menjalani hari yang buruk bersama Sunderland, tim juru kunci yang kalah 3-1 di kandang Coventry City.

AFC Bournemouth - Leeds United 2-0

Dalam beberapa pekan terakhir, Kluivert telah berperan penting bagi Bournemouth lewat gol melawan AC Milan di Liga Europa dan assist melawan Manchester United. Ia melanjutkan tren positif itu saat menghadapi Leeds.

Babak pertama semula tampak akan berpihak kepada Leeds ketika Dominic Calvert-Lewin menjebol gawang. Namun, gol pemain asal Inggris itu dianulir karena handball. Setelah setengah jam, Bournemouth justru mencetak gol, meski mereka juga diuntungkan oleh keberuntungan.

Kiper Leeds James Trafford begitu saja mengoper bola ke kaki Kluivert yang sigap. Kluivert tetap tenang dan memberi Evanilson peluang yang tak mungkin disia-siakan: 1-0. Amine Adli memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu: 2-0. Berkat kemenangan tipis itu, Bournemouth menempati posisi ketujuh.

Coventry City - Sunderland 3-1

Sunderland jelas tidak mengawali musim ini dengan mulus, meski tim asuhan pelatih yang tengah berada di bawah tekanan, Régis Le Bris, beberapa kali layak mendapatkan hasil lebih baik. Namun, saat bertandang ke Coventry, The Black Cats tampil buruk.

Tatsuhiro Sakamoto membuka skor lewat tembakan indah ke pojok jauh gawang. Keadaan Sunderland memburuk ketika Taiwo Awoniyi merebut bola dari Enzo Le Fée, lalu menuntaskan peluangnya: 2-0.

Tak lama setelah turun minum, tim asuhan manajer Frank Lampard bahkan memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Tembakan Jack Rudoni mengenai kaki Omar Alderete yang kurang beruntung sebelum masuk ke gawang tanpa bisa dihalau Roefs. Le Fée kemudian membalas lewat titik penalti: 3-1.