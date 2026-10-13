Jurnalis Spanyol Xavier Bosch menilai, dalam artikelnya di surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, bahwa Real Madrid memiliki semua modal yang diperlukan untuk bersaing meraih gelar LaLiga dan Liga Champions serta mengalahkan lawan siapa pun, bahkan Barcelona yang sedang bersinar. Namun, mereka menyia-nyiakan potensi tersebut akibat ketegangan yang berlebihan dan sibuk dengan apa yang ia sebut sebagai kampanye fiktif melawan perangkat pertandingan, ketimbang berfokus pada sepak bola.

Bosch menambahkan dalam artikelnya:

"Ada Thibaut Courtois, Fede Valverde, Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Guler, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior".

Real Madrid memiliki tim dan skuat yang mampu memenangi LaLiga dan Liga Champions serta mengalahkan lawan siapa pun, bahkan Barcelona yang luar biasa. Namun, para pemainnya harus bermain sepak bola dan meninggalkan segala hal yang beracun.

Meski demikian, untuk saat ini tim tersebut, dengan kehadiran Jose Mourinho di bangku cadangan, dan setelah dua tahun tanpa gelar, meyakini bahwa meningkatkan ketegangan hingga batas maksimal serta terobsesi pada perburuan isu perangkat pertandingan yang sejatinya tidak ada akan menjadi titik balik menuju raihan trofi.

Namun hasilnya justru berbanding terbalik, karena di setiap pertandingan tim ini menyuguhkan lebih banyak pemandangan yang mencerminkan citra tim kecil yang tegang dan penuh dendam, memadukan kemarahan kekanak-kanakan dengan perilaku para perusuh yang hendak menuntaskan perhitungan.

Dahulu, hanya Vinicius Junior yang menjadi pusat dari perilaku semacam ini, tetapi kini hal itu tidak lagi terbatas pada dirinya. Sebab sejak mengheningkan cipta, Mourinho dan anggota staf kepelatihannya mulai memprotes segala hal.

Setiap lemparan ke dalam berubah menjadi momen untuk protes yang berlebihan, dan pada setiap pelanggaran mereka menuntut agar kartu dikeluarkan, sambil mengerumuni hakim pertandingan dan berusaha mengintimidasinya. Bahkan Chendo, manajer tim, pun kehilangan kesabarannya.

Kampanye berkelanjutan soal kasus Negreira tidak berhasil, demikian pula provokasi tidak pantas melalui saluran televisi Real Madrid, maupun pernyataan-pernyataan panjang yang dikeluarkan Florentino Perez, presiden klub, yang salah satunya mencapai delapan halaman melawan komite teknis perangkat pertandingan, semuanya gagal menghasilkan dampak apa pun.

Sebaliknya, perilaku-perilaku tersebut justru membuat mereka kehilangan kendali atas emosi. Dan alih-alih bermain sepak bola serta menunjukkan level yang dapat mereka capai, mereka tenggelam dalam protes, ledakan amarah, dan perselisihan.

Jude Bellingham dan Marc Cucurella tidak berhenti memprotes sepanjang pertandingan; mereka entah melemparkan tatapan permusuhan kepada lawan, atau mengancam hakim pertandingan. Sementara Konate dan Antonio Rudiger mengubah setiap sepak pojok yang menguntungkan tim mereka menjadi pertunjukan gulat bebas, sebelum berpura-pura tidak bersalah ketika mendapat teguran.

Mereka terus-menerus menaikkan tingkat ketegangan, sebelum, selama, dan setelah pertandingan, tetapi mereka tidak melayani kepentingan tim mereka dalam bentuk apa pun. Dan lebih baik mereka terus melanjutkan pendekatan ini, tenggelam dalam pusaran pembenaran absurd yang mereka ciptakan sendiri.



