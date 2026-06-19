Seorang jurnalis ternama asal Spanyol mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, sedang mempersiapkan kesepakatan besar di bursa transfer, sambil menegaskan bahwa klub tersebut sangat membutuhkan perubahan signifikan dalam skuadnya.

Jurnalis Roberto Gómez mengatakan dalam wawancaranya dengan Xavi Amaro di program "La Tribuna" di "Radio Marca": "Florentino Pérez sedang mempersiapkan sesuatu, dan itu adalah hal yang penting," sambil menyoroti bahwa langkah-langkah klub tersebut menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang terlihat di permukaan.

Gomez menegaskan bahwa Real Madrid sangat membutuhkan perubahan di bursa transfer, menjelaskan bahwa “ini demi kepentingan Real Madrid,” sambil menyoroti bahwa para pemain yang saat ini terikat dengan klub “memang bagus, tetapi tujuan akhirnya mungkin lebih ambisius.”

Jurnalis asal Spanyol itu menambahkan: “Saya rasa Florentino sedang fokus pada hal lain,” sambil menekankan bahwa pernyataannya didasarkan pada analisisnya terhadap situasi, bukan pada informasi yang pasti, namun ia menegaskan keyakinannya bahwa presiden klub “sedang mencari pemain yang mampu memberikan dampak besar bagi para penggemar.”

Gomez menetapkan kriteria untuk transfer yang dinantikan tersebut dengan mengatakan: “Pemain yang diincar haruslah bintang kelas dunia,” mengisyaratkan bahwa Pérez berupaya mendatangkan nama besar yang mampu membangkitkan antusiasme para penggemar di Bernabéu.

Selama diskusi tersebut, nama pemain Prancis Michael Olesi, bintang Bayern Munich, muncul sebagai salah satu kandidat potensial untuk mengenakan seragam Real Madrid, di mana Roberto Gomez tidak menyembunyikan kekagumannya yang mendalam terhadap kemampuan sang pemain dan potensi pengaruhnya terhadap tim.

Spekulasi ini muncul di saat Real Madrid sedang berupaya memperkuat skuadnya setelah musim yang dipenuhi berbagai tantangan, sehingga bursa transfer mendatang menjadi momen krusial bagi ambisi klub di kancah Eropa maupun domestik.