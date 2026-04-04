Jurnalis Saudi: Diaby tidak menghormati klub... dan harus langsung dipecat

Pemain sayap asal Prancis, Moussa Diaby, dari Al-Ittihad Jeddah, mendapat kritikan tajam setelah diusir dari lapangan saat menghadapi Al-Hazm, meskipun timnya menang 1-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran ke-27 Liga Profesional Roshen.

Diaby dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-34, setelah menyerang pemain Al-Hazm dengan tendangan keras di bagian perut, yang memicu kemarahan di tribun penonton. Para pendukung pun bersiul mengejek sang pemain sayap Prancis saat ia meninggalkan lapangan.

Mengenai kartu merah tersebut, jurnalis Saudi Manaf Abu Shuqair mengatakan dalam wawancara di program "Dourina Ghair" Saudi: "Apa yang dilakukan Diaby merupakan tindakan yang sangat sembrono dan tidak bertanggung jawab, karena ia tidak menghormati klub maupun para pendukung."

Dia menambahkan: "Kita lihat sorakan penonton saat dia keluar, karena dia bertindak gegabah tanpa memikirkan kepentingan tim, dan saya rasa pemain ini menganggap dirinya lebih besar dari klub."

Dia melanjutkan: "Diaby harus dihukum oleh manajemen Al-Ittihad, karena dia bermain ceroboh dan tidak merasa bertanggung jawab, dan saya yakin dia akan hengkang pada musim panas."

Dia menyimpulkan: "Pihak manajemen Al-Ittihad harus mempertimbangkan untuk memecat pemain tersebut dengan cara apa pun pada akhir musim, mengingat kondisi teknis dan disiplinnya yang sangat buruk."