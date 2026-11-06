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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Jurnalis Portugal: Apa yang terjadi pada Ronaldo adalah aib bagi kami!

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Serangan baru menerjang Jesus

Jurnalis Portugal, Luis Vilar, melontarkan pernyataan pedas terkait keputusan pensiun rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, di mana ia menilai bahwa kepergian "Sang Don" dari timnas negaranya dengan cara seperti ini merupakan sebuah aib.

Ronaldo telah mengumumkan pada Kamis kemarin keputusannya untuk pensiun dari sepak bola level internasional, setelah perjalanan menakjubkan yang mengantarkannya meraih 3 gelar, yaitu UEFA Nations League (2), ditambah Piala Eropa (1), serta mencetak 146 gol dan menyumbangkan 45 assist dalam 234 pertandingan.

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Vilar mengatakan dalam pernyataan melalui program "Fil Marma" di jaringan "Al Arabiya": "Semua orang di Portugal terkejut dengan keputusan pensiun Ronaldo".

Pertandingan berikutnya
ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Ia menambahkan: "Ronaldo mengambil keputusan pensiun karena ia tidak ingin bermain di bawah kepemimpinan Jorge Jesus, tetapi sang pelatih memperlakukannya dengan cara yang salah, karena saat ini kita berbicara tentang pemain terbaik dalam sejarah Portugal".

Ia melanjutkan: "Ronaldo adalah dan akan selamanya menjadi pemain terbaik dalam sejarah Portugal. Saya setuju bahwa Sang Don tidak menampilkan level yang menakjubkan, tetapi timnas juga tidak tampil baik, dan ia tidak bisa disalahkan atas segala hal".

Ia menutup pembicaraannya: "Ronaldo telah memberikan banyak hal untuk Portugal dan seharusnya dihargai sebagaimana mestinya, karena ia adalah salah satu legenda sepak bola".

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