Jurnalis Madrid: Perangkat pertandingan takut membantu Madrid dan justru menguntungkan Barcelona

Tomas Roncero, analis terkenal dalam program El Chiringuito dan wakil pemimpin redaksi surat kabar AS, menegaskan bahwa kepercayaan para pendukung Real Madrid terhadap sistem perwasitan Spanyol telah mencapai tahap yang sulit diperbaiki, akibat kasus pembayaran yang diberikan Barcelona kepada Enriquez Negreira, seraya menyebut bahwa setiap wasit tahu bahwa membantu Los Blancos akan menempatkannya dalam masalah, sementara membantu klub Katalan itu justru akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya.

Real Madrid berada dalam kondisi kemarahan yang nyata setelah peristiwa yang terjadi dalam laga melawan Villarreal, Sabtu malam lalu, di Stadion Santiago Bernabeu, di mana Los Blancos meraih tiga poin lewat kemenangan 1-0 melalui gol Yan Diomande di babak kedua.

Namun sorotan sepenuhnya tertuju kepada Vinicius Junior, yang diganjar kartu merah karena menjambak rambut Saliba, dalam insiden yang berakhir dengan pemain Brasil itu mencetak gol.

Kemarahan klub ibu kota Spanyol itu bahkan mencapai titik yang membuat Jose Mourinho tidak menghadiri konferensi pers usai pertandingan, dan seluruh perwakilan Real Madrid pun menolak berbicara kepada media.

Tomas Roncero, yang dikenal sebagai pendukung Real Madrid, menyampaikan perasaan tersebut saat tampil di radio Spanyol "SER", dalam episode terbaru program "Carrusel Canalla", dengan menilai bahwa hilangnya kepercayaan para pendukung Real Madrid terhadap sistem perwasitan Spanyol kini menjadi hal yang "tidak bisa direkonsiliasi", akibat pembayaran yang diberikan Barcelona kepada Enriquez Negreira.

Roncero berkata: "Mereka adalah orang-orang yang sama yang dulu ada bersama Negreira atau yang mendapatkan pembinaan dari tangannya. Wasit yang melakukan kesalahan-kesalahan yang menguntungkan Barcelona akan membaik kariernya, mendapatkan lencana internasional, dan memimpin final Copa del Rey. Itulah cara mereka memengaruhi perwasitan. Dan selama belum datang wasit-wasit baru yang tidak terpengaruh oleh hal-hal ini, mustahil situasinya akan berubah."

Ia menambahkan: "Setiap wasit tahu bahwa jika ia berpihak kepada Real Madrid, ia akan mendapat masalah. Tapi jika ia melakukannya untuk Barcelona, urusannya akan berjalan sangat baik."

Di akhir pernyataannya, Roncero mengenang salah satu krisis perwasitan paling mencolok yang dialami sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir, dengan berkata: "Sehari sebelum final Copa del Rey antara Real Madrid dan Barcelona, dua wasit yang dijadwalkan memimpin pertandingan menyerang Real Madrid dalam sebuah konferensi pers."

Jurnalis itu juga membela video-video yang disiarkan oleh saluran televisi Real Madrid dan kritik langsungnya terhadap sistem perwasitan, dengan mengatakan: "Kadang-kadang, dalam hidup seseorang harus memberontak terhadap ketidakadilan. Video-video yang disiarkan saluran televisi Real Madrid memuat gambar-gambar nyata, bukan hasil kecerdasan artifisial."

Sembari menunggu keputusan Komite Kompetisi, berbagai perkiraan mengarah pada absennya Vinicius Junior dari laga El Clasico mendatang antara Barcelona dan Real Madrid, yang dijadwalkan pada 25 Oktober di Stadion Camp Nou.

Pemain Brasil itu juga akan absen dari laga melawan Sevilla, yang dijadwalkan pada pekan berikutnya di LaLiga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Sanksi untuk Vinicius bisa mencapai larangan bermain selama tiga pertandingan, jika komite mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap wasit setelah ia dikartu merah, yang juga bisa menyebabkannya absen dari laga Racing melawan Real Madrid pada awal November.



