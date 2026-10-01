Seorang jurnalis Saudi mengeluarkan pernyataan menarik mengenai prediksinya seputar identitas juara edisi Piala Teluk Arab yang sedang berlangsung di kota Jeddah.

Timnas Saudi bersiap menghadapi Qatar, dengan ketentuan pemenangnya akan bermain melawan pemenang laga antara Oman dan Uni Emirat Arab.

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Jurnalis Saud Al-Sarami mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Al-Arabiya FM": "Timnas Saudi menjadi sasaran permainan media selama periode terakhir ini. Saya berharap timnas kita dibantu dengan menciptakan suasana yang kondusif di sekitarnya dan memisahkannya dari hal-hal yang penuh tekanan 48 jam sebelum pertandingan yang dinanti-nantikan".

Ia menambahkan: "Ada beberapa saluran satelit dan media yang mencoba menjatuhkan timnas kita, tetapi kita harus mendukung seluruh pemain untuk melewati rintangan Qatar".

Ia menutup: "Saya rasa Uni Emirat Arab adalah kandidat utama untuk meraih gelar, karena dari sudut pandang saya yang sederhana, mereka yang paling siap".