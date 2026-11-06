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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp memuji trio inti lini tengahnya, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Tom Bischof. Meski tengah melewati periode sulit bersama Bayern Munich, Klopp menegaskan bahwa kelompok pemain Bayern tersebut telah tampil luar biasa untuk tim nasional.

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Klopp andalkan pilar Bayern untuk menggerakkan lini tengah Jerman

Pelatih Jerman Jurgen Klopp menekankan pentingnya pilihan pemain di lini tengah menjelang pertandingan Nations League melawan Serbia dan Belanda. Dari 24 pemain yang dipilihnya, Klopp menyoroti kelompok inti gelandang Bayern Munich yang bertugas menjadi tumpuan pembangunan serangan tim.

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Tom Bischof menjadi fondasi lini tengah Jerman.

Klopp menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan mereka untuk membawa tanggung jawab yang mereka emban di klub ke level internasional dan mendominasi permainan.

Pujian untuk trio Bayern di tengah masa sulit klub

“Kita bisa membahas lini tengah. Tidak banyak kejutan,” kata Klopp kepada para wartawan saat mengulas pilihan pemainnya di sektor tersebut.

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“Di lini tengah, dengan Jo Kimmich, Alex Pavlovic, dan Tom Bischof, kami memiliki kelompok kecil pemain Bayern.”

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“Mereka semua tampil sangat, sangat baik dalam situasi yang sangat sulit di Bayern, baik bagi klub maupun secara pribadi,” tegas pelatih Jerman itu.

Harapan besar terhadap kreativitas Felix Nmecha

Selain para pemain inti Bayern, Klopp juga antusias terhadap gelandang Borussia Dortmund Felix Nmecha dan memuji imajinasinya dalam bermain.

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“Felix Nmecha adalah sosok yang memiliki begitu banyak... ia memiliki imajinasi yang luar biasa dalam permainannya,” ujar Klopp.

Klopp menekankan bahwa memadukan disiplin taktis dengan kebebasan berkreasi akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan tim nasional lawan yang sulit ditembus.

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Jerman bersiap menghadapi laga penentu pada November

Skuad Jerman akan berkumpul di kantor pusat adidas di Herzogenaurach pada Senin untuk memulai sesi latihan taktik.

Lini tengah asuhan Klopp akan menghadapi duel fisik yang berat saat bertandang ke Serbia, sebelum berhadapan dengan Belanda di Berlin.

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Jerman berupaya mengendalikan penguasaan bola dan tempo permainan melalui duet lini tengah mereka yang sudah mapan.