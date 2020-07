Jurgen Klopp Kirim Video Ucapan Selamat Kepada Striker Wycombe Adebayo Akinfenwa

Manajer , Jurgen Klopp, akhirnya mengabulkan keinginan striker klub divisi tiga Liga Inggris Wycombe Wanderers, Adebayo Akinfenwa.

Terbaru, Wycombe sukses memastikan tiket promosi ke Divisi Championship seusai mengalahkan Oxford United dengan skor 2-1 pada babak play-off League One di Wembley, Selasa (14/7) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus menyegel promosi Wycombe ke Championship untuk kali pertama dalam sejarah 133 tahun klub didirikan.

“Lihat, lihat, biarkan saya tenang sejenak. Pertama dan terutama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan, karena hari ini dia membuat hal yang mustahil menjadi mungkin," ucap Akinfenwa dalam wawancara pasca-pertandingan dengan Sky Sports.

"Empat tahun lalu saya berdiri di depan Anda dan secara teknis saya sedang menganggur.”

"Biarkan saya kasih tahu Anda sesuatu, satu-satunya orang yang bisa menghubungi saya di WhatsApp sekarang adalah [Jurgen] Klopp, jadi kami bisa merayakannya bersama. Anda mengerti? Oi!”

🗣 - "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂 pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep