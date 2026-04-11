Jurgen Ekkelenkamp tampil gemilang dan membuat AC Milan menelan kekalahan telak

AC Milan mengalami kekalahan memalukan di kandang sendiri, San Siro, pada Sabtu lalu. Udinese terbukti terlalu tangguh dengan skor 0-3, dan hal itu sebagian besar berkat Jurgen Ekkelenkamp, yang mencetak gol dan memberikan satu assist. Milan tetap tertahan di posisi ketiga dan menyadari bahwa Como dan Juventus bisa menjauh dengan selisih masing-masing dua dan tiga poin.

Udinese sama sekali tidak bermain pasif di San Siro, di mana mereka tidak menghindar dan terutama melalui Nicolò Zaniolo berusaha mencari celah. Peluang serius pertama memang milik Milan, namun Christian Pulisic (tendangan melenceng) dan Rafael Leão, yang upayanya membentur mistar gawang, gagal membuat perbedaan.

Pada fase berikutnya, kedua tim bermain imbang, dan akhirnya Udinese yang membuka skor. Zaniolo berlari lincah di lapangan layaknya di masa jayanya, sebelum mengoper bola kepada Arthur Atta. Umpan silang pemain Prancis itu masuk langsung ke gawang melalui Davide Bartesaghi: 0-1.

Setelah Leão dan Pulisic kembali membuang peluang, keadaan semakin menguntungkan bagi tim asal Udine dan sekali lagi Zaniolo menjadi motor gol tersebut. Pemain Italia itu meletakkan bola dengan sempurna ke kepala Ekkelenkamp, yang menyundul bola dengan tepat di antara Koni de Winter dan Zachary Athekame: 0-2.

Menjelang akhir babak pertama, bisa dibilang sebuah keajaiban bahwa Udinese tidak menambah keunggulan menjadi 0-3. Ekkelenkamp nyaris memenangkan duel di depan gawang, namun bola pantul jatuh sempurna di kaki Thomas Kristensen. Bek tengah itu seolah terkejut dan membuang peluang tersebut.

Di babak kedua, Milan memulai dengan sangat agresif. Maduka Okoye, mantan pemain Sparta, menunjukkan kualitasnya, termasuk dengan penyelamatan gemilang atas tendangan keras Alexis Saelemaekers. Pemain Belgia itu melihat upayanya membentur jari-jari pemain Nigeria tersebut dan menghantam mistar gawang dengan keras.

Malam itu jelas bukan malam yang baik bagi Milan, yang harus menghadapi ketertinggalan yang semakin besar dua puluh menit menjelang akhir pertandingan. Milan tidak bereaksi dengan cepat setelah kehilangan bola dari Luka Modric, dan beberapa detik kemudian Ekkelenkamp mengirim umpan terobosan ke arah Atta. Tendangan Atta yang terhalang itu melesat ke sudut dekat gawang.

Udinese tidak pernah lagi mengalami kesulitan serius dan berhasil meraih kemenangan tandang yang mengesankan, yang membuat mereka naik ke posisi kesepuluh yang kokoh di Serie A.