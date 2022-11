Mantapnya Penampilan Jungkook BTS Di Opening Ceremony Piala Dunia 2022 - Army, Ini Untuk Kalian! (Video+)

APA YANG TERJADI?

Qatar menggelar upacara pembukaan Piala Dunia 2022 yang meriah sebelum laga pertama antara tuan rumah melawan Ekuador. Maknae - anggota termuda - BTS Jungkook menyajikan penampilan yang memukau fans di dalam Stadion Al-Bayt dan Army di seluruh dunia dengan membawakan anthem Piala Dunia, "Dreamers".

Jungkook of BTS and Qatari singer Fahad Al Kubaisi showcase stunning performance of 'Dreamers' during the Opening Ceremony of the FIFA World Cup Qatar 2022. #Qatar2022 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 #Dreamers #Dreamers2022 #BTS #Jungkook #FahadAlKubaisi pic.twitter.com/b3sNrsCBEI