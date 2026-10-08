Di RB Leipzig sedang berlangsung diskusi internal mengenai posisi pelatih Martin Demichelis, tulis jurnalis Sky Florian Plettenberg dan Philipp Hinze. Die Roten Bullen menampilkan performa yang naik turun dan dengan fakta bahwa mantan pelatih sukses mereka Julian Nagelsmann tersedia, direksi Leipzig mempertimbangkan untuk mengubah arah.

Demichelis ditunjuk di Leipzig pada musim panas lalu. Mantan bek yang pernah memperkuat Bayern Munchen itu harus mengisi posisi besar sebagai penerus Ole Werner, yang musim lalu membawa timnya finis di peringkat ketiga dan dengan demikian lolos ke Liga Champions.

Werner yang berpikiran pragmatis dipecat karena Global Team Red Bull Soccer, yang saat itu masih dipimpin Jürgen Klopp, terutama menuntut intensitas lebih tinggi, sepak bola yang lebih atraktif, dan pada akhirnya dosis besar 'DNA Red Bull'.

Leipzig dan Red Bull mendapat kritik keras atas keputusan mereka memecat Werner dan kini terlihat bahwa Demichelis masih belum mampu menyamai rata-rata 1,95 poin per pertandingan milik Leipzig, meski musim masih dini.

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Kemenangan meyakinkan atas Borussia Mönchengladbach (3-0) dan Hamburger SV (5-0) diselingi kekalahan menyakitkan dari Werder Bremen (3-1), Bayer Leverkusen (2-0), dan di Liga Champions melawan Como (4-1). Untuk sementara Leipzig berada di posisi kesembilan Bundesliga.

"Setelah start ini, pembicaraan pertama mengenai masa depan Demichelis tak terelakkan," tulis Sky, yang menyebut bahwa Nagelsmann, yang sebelumnya membawa klub itu ke semifinal Liga Champions, tersedia sejak musim panas lalu setelah kepergiannya sebagai pelatih tim nasional Jerman. "Sebagian dari manajemen sudah mempertimbangkannya."

Bagaimanapun juga, Demichelis menanti periode yang menantang, dengan laga-laga mendatang melawan Eintracht Frankfurt dan Bayern Munchen di Bundesliga serta melawan PSV dan Real Madrid di Liga Champions.

Mantan pelatih PSV Roger Schmidt, yang pada 1 Oktober ditunjuk sebagai penerus Klopp di Red Bull, kabarnya ingin lebih dulu meluangkan waktu untuk mengenal ide-ide Demichelis dengan lebih baik, sebelum membagikan penilaiannya kepada direksi Leipzig. "Oktober akan menjadi krusial bagi Demichelis," demikian Sky.



