"Itu memang hal yang sangat wajar dalam sepak bola saat ini. Kita harus terus menghadapi isu seperti itu ketika kalah dalam satu atau dua pertandingan," kata Schmidt dalam acara Aktuellen Sportstudio di ZDF dan menegaskan: "Kami masih sangat jauh dari situ."





Pekan lalu, antara lain Sport Bild dan Sky melaporkan bahwa posisi pelatih baru Martin Demichelis sudah mulai terancam setelah awal musim yang buruk, dengan hanya dua kemenangan dari empat pertandingan pertama. Leipzig pun disebut tengah mempertimbangkan calon penggantinya, termasuk mantan pelatih tim nasional Jerman yang pernah melatih klub asal Sachsen itu pada 2019 hingga 2021.

Selain itu, disebutkan bahwa Nagelsmann tidak menutup kemungkinan kembali ke RB, meski ia juga diminati klub-klub dari Liga Primer Inggris. Schmidt membantah tegas bahwa nama Nagelsmann sempat disebut di RB Leipzig. "Maksud Anda di RB Leipzig? Setahu saya tidak. Tidak di hadapan saya," kata kepala sepak bola global yang baru itu.

Apakah posisi Martin Demichelis di RB Leipzig masih aman?

Bagaimanapun, segala pembicaraan soal pelatih di Leipzig, jika memang pernah ada, tampaknya telah mereda untuk sementara. Pada Sabtu malam, Die Bullen tampil penuh semangat dan melibas Eintracht Frankfurt 6-0.

Pertandingan berikutnya RBL Champions League 15.00 PSV

Karena itu, Schmidt juga menegaskan: "Yang kami butuhkan adalah kesinambungan di posisi pelatih. Saat ini kami senang dengan apa yang terjadi hari ini. Para pelatih kami mendapat dukungan maksimal, termasuk dari kami di tim global. Kami sepenuhnya fokus pada hal itu," kata Schmidt, yang secara resmi mengambil alih jabatan Klopp di perusahaan tersebut sejak 1 Oktober.

Mengenai Demichelis, ia berkata: "Saya punya pengalaman dengan pemain-pemain Argentina, khususnya di Benfica, dan saya menyukai mentalitas mereka. Kebanyakan pemain Argentina memegang peran kepemimpinan di klub mereka. Mereka membawa sesuatu yang istimewa, yang dibutuhkan untuk memenangi pertandingan. Saya juga mendapat kesan seperti itu darinya."

RB Leipzig akan melanjutkan kiprahnya pekan depan dengan menghadapi PSV Eindhoven di Liga Champions pada Selasa. Setelah itu, mereka akan bertandang ke markas FC Bayern dalam laga besar Bundesliga, sebelum kembali berlaga di Liga Champions melawan Real Madrid.