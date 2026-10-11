"Itu sangat normal saat ini dalam bisnis ini. Anda selalu harus menghadapi isu-isu seperti itu ketika kalah satu atau dua pertandingan," kata Schmidt di Aktuelles Sportstudio di ZDF dan menegaskan: "Kami sangat jauh dari itu."

Pekan lalu, Sport Bild dan Sky antara lain melaporkan bahwa pelatih baru Martin Demichelis, setelah awal musim yang lemah dengan hanya dua kemenangan dari empat pertandingan pertama, sudah berada dalam tekanan dan bahwa di Leipzig mereka sedang membahas calon-calon pengganti potensial - termasuk juga mantan pelatih tim nasional Jerman itu, yang sudah menjadi pelatih klub Sachsen tersebut dari 2019 hingga 2021.

Selain itu, disebutkan bahwa Nagelsmann tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke RB, namun juga memiliki peminat dari Premier League Inggris. Schmidt membantah tegas bahwa nama Nagelsmann sempat dibahas di RB Leipzig. "Maksud Anda di RB Leipzig? Bukan yang saya tahu. Bukan dari saya," kata Head of Global Soccer yang baru itu.

Apakah Martin Demichelis masih aman sebagai pelatih RB Leipzig?

Bagaimanapun, semua diskusi soal pelatih di Leipzig - jika memang itu pernah ada - untuk sementara tampaknya sudah selesai. Pada Sabtu malam Bullen yang tampil penuh gairah menggilas Eintracht Frankfurt dengan skor 6-0.

Pertandingan berikutnya RBL Champions League 15.00 PSV

Karena itu, Schmidt juga menegaskan: "Yang kami butuhkan adalah kesinambungan tertentu di posisi pelatih. Saat ini kami senang dengan bagaimana hasilnya hari ini. Pelatih kami mendapatkan dukungan maksimal juga dari kami dari tim global. Kami sepenuhnya fokus pada hal itu," kata Schmidt, yang sejak 1 Oktober secara resmi mengambil alih jabatan di perusahaan dari Klopp.

Tentang Demichelis ia berkata: "Saya punya pengalaman dengan pemain-pemain Argentina - khususnya di Benfica - dan saya menyukai mentalitas mereka. Kebanyakan pemain Argentina memiliki peran kepemimpinan di klub mereka, mereka membawa sesuatu yang ekstra yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan. Kesan itu juga saya dapatkan darinya."

Bagi RB Leipzig, pada pekan depan mereka sudah akan kembali bermain pada hari Selasa di Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Setelah itu, laga puncak Bundesliga di kandang Bayern Munich menanti, sebelum kembali menghadapi Real Madrid di kompetisi elite Eropa tersebut.