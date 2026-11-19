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Striker binaan New York Red Bulls, Julian Hall, yang berusia 18 tahun, tengah menorehkan rekor baru dalam sepakbola Amerika Serikat sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pemain paling berharga di generasi berikutnya timnas putra AS.

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Julian Zakrzewski Hall kini bukan lagi sekadar pemain potensial; ia sudah menjadi bintang sejati. Penyerang kelahiran Manhattan itu mencuri perhatian sebagai pemain ajaib berusia 15 tahun, dan kini menjadi ujung tombak bagi klub maupun negaranya. Kecepatan yang luar biasa, pergerakan yang tajam, dan penyelesaian akhir tanpa rasa takut menjadikannya salah satu penyerang paling ditakuti di Major League Soccer.

Remaja itu telah menarik perhatian klub-klub elite Eropa, tetapi fokusnya tetap sepenuhnya pada upaya mendominasi di Amerika Serikat. "Antusiasme terhadap skuad muda timnas putra AS ini memang beralasan," dan Hall berada di garis depan dengan sikap yang jauh lebih matang daripada usianya. Di bawah sorotan lampu di Harrison, New Jersey, ikon baru sepakbola Amerika Serikat telah muncul.

Dari Manhattan ke Red Bull Arena

Perjalanan sepakbola Julian Hall bermula di belantara beton New York City. Ia menghabiskan masa awal karier juniornya bersama New York City FC sebelum mengambil keputusan penting untuk pindah ke akademi klub sekota, New York Red Bulls, pada 2020 saat baru berusia 12 tahun. Hall dengan cepat membuat pertahanan tim-tim junior kewalahan, mencetak 28 gol dalam 39 pertandingan akademi.

Academy Dominance (2020-2023 )

├── 28 Goals in 39 Academy Matches

└── 2023 U-15 MLS NEXT Cup MVP (5 Gol)

└── 2023 Generation adidas Cup Golden Boot (5 Gol)

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Ketajamannya membawa tim Red Bulls U-15 meraih gelar MLS NEXT Cup 2023, saat ia dinobatkan sebagai pemain terbaik. Ia juga membawa pulang Sepatu Emas di Generation adidas Cup. Menyadari bakatnya yang tak terbantahkan, Red Bulls memberinya kontrak sebagai pemain binaan sendiri pada 7 September 2023. Pada usia 15 tahun 167 hari, ia menjadi pemain termuda kedua yang dikontrak dalam sejarah klub.

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Pemecah rekor dan bintang timnas putra AS

Tahun 2026 menjadi musim bersejarah ketika Julian Hall tampil gemilang. Ia merebut posisi penyerang utama Red Bulls di bawah pelatih kepala Michael Bradley dan mencetak 16 gol dalam 35 penampilan sepanjang musim MLS. Ia juga mengukir sejarah pada Mei 2026 sebagai pemain termuda dalam sejarah MLS yang mencetak hat-trick, pada usia 18 tahun 50 hari.

Di pentas internasional, Hall tengah tampil luar biasa. Setelah mendapat panggilan pertamanya ke timnas senior putra AS, ia mencetak lima gol dalam enam pertandingan internasional pertamanya. Baru-baru ini, ia mengukuhkan statusnya sebagai pemain yang terikat dengan timnas AS dalam kemenangan 2-0 atas Haiti pada perempat-final CONCACAF Nations League. "Saya berterima kasih kepada Michael Bradley dan klub saya, Red Bulls," kata Hall kepada wartawan, "karena telah membantu dan mengembangkan saya serta memberi saya begitu banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya."

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Klub-klub raksasa Eropa menanti

Dengan kontrak yang diperpanjang hingga musim 2029/30, Red Bulls telah mengamankan pemain paling berharganya, tetapi mempertahankannya untuk jangka panjang akan menjadi tantangan besar. Klub-klub besar seperti Newcastle United, Atletico Madrid, dan RB Leipzig sudah aktif mengajukan pertanyaan mengenai transfer penyerang tengah yang dinilai seharga €8,0 juta itu. Para pengamat meyakini ia memiliki potensi tertinggi di antara penyerang Amerika Serikat mana pun sejak Christian Pulisic.

Ketika Amerika Serikat melangkah menuju siklus Piala Dunia berikutnya, Julian Hall berada di posisi untuk memimpin lini depan. Mantan pelatih timnas putra AS, Mauricio Pochettino, memberinya debut penting dalam pertandingan kompetitif, dengan kesadaran penuh akan potensinya untuk mencapai level kelas dunia. Baik di Major League Soccer maupun Liga Champions, Hall ditakdirkan mencapai puncak sepakbola dunia.