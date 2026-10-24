Julian Brandt melontarkan pujian tinggi kepada Florian Wirtz. Gelandang Ajax itu yakin rekan senegaranya yang bermain untuk Liverpool adalah pesepakbola terbaik Jerman. Brandt pun membela Wirtz, yang mendapat banyak kritik akibat penampilannya yang kurang memuaskan sejak transfer bernilai jutaan euro ke Inggris.

Brandt, yang bertahun-tahun bermain untuk Borussia Dortmund, ditanya tentang pandangannya terhadap Wirtz dalam siniar Spielmacher. Gelandang berusia 30 tahun itu tidak perlu berpikir lama. "Bagi saya, dia pemain terbaik Jerman. Jauh di atas yang lain!"

Wirtz pindah dari Bayer Leverkusen ke Liverpool pada musim panas 2025 dengan biaya transfer 125 juta euro, tetapi untuk waktu yang lama ia gagal memenuhi ekspektasi tinggi. Minimnya gol dan assist membuat kritik terhadapnya di Inggris semakin meningkat. Sejumlah mantan pesepakbola bahkan berpendapat bahwa meninggalkan Liverpool akan menjadi solusi terbaik.

Brandt menilai pendapat itu terlalu terburu-buru. "Saya bahkan tidak berpikir dia perlu berganti klub, meskipun kini banyak rumor yang beredar." Menurut bintang Ajax itu, Liverpool justru tempat yang tepat bagi Wirtz. "Namun, begitu Anda mendapat cap tertentu, tidak mudah untuk menghilangkannya."

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Bagi Brandt, kualitas Wirtz tidak perlu diragukan. Pemain yang telah 48 kali membela tim nasional itu terutama mengagumi cara rekan senegaranya bergerak di antara lini dan mengatasi situasi sulit dalam permainan. Meski begitu, ia mengakui sang pengatur serangan bukanlah tipe pemain Liga Primer yang lazim.

"Pemain Liga Primer yang lazim adalah seseorang yang tangguh dalam duel satu lawan satu, mampu menunjukkan kekuatan fisiknya, dan bisa menembakkan bola dengan keras ke sudut atas gawang," jelas Brandt. "Wirtz justru pemain yang elegan. Saat berlari, tumitnya nyaris tidak menyentuh tanah. Dia praktis terus-menerus bertumpu pada bagian depan telapak kakinya."

Meski begitu, Brandt tidak melihat alasan Wirtz tak bisa berkembang menjadi salah satu pemain paling menonjol di Inggris. "Menurut saya, dia bukan prototipe pemain Liga Primer. Namun, saya rasa dia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu yang terbaik di sana. Dan sekali lagi, jika hanya menilai kualitasnya, bagi saya dialah yang terbaik."

Dalam beberapa pekan terakhir, Wirtz tampaknya perlahan mulai menemukan ritmenya di Liverpool. Setelah mencatatkan assist melawan Brentford (1-2), pengatur serangan yang didatangkan Arne Slot ke Anfield setahun lalu itu mencetak gol pertamanya musim ini saat menghadapi Villarreal (4-3) pekan lalu.