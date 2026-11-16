Jürgen Locadia Dijatuhi Skorsing Berat Empat Bulan: 'Terjadi di Balik Layar'

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Jürgen Locadia dijatuhi skorsing empat bulan oleh FIFA. Penyerang berusia 33 tahun yang kini bermain di divisi kedua Amerika Serikat itu mengumumkannya sendiri lewat Instagram. Penyebabnya adalah sengketa kontrak dengan mantan klubnya, CF Intercity.

"Saya ingin membagikan sesuatu yang terjadi di balik layar," kata Locadia mengawali ceritanya. "FIFA menjatuhkan skorsing empat bulan kepada saya akibat sengketa kontrak dengan mantan klub saya, CF Intercity."

Menurut Locadia, konflik itu bermula dari tunggakan gaji dan pemutusan kontraknya pada September 2025. Setelah secara resmi memberi tahu Intercity tentang jumlah yang belum dibayarkan dan memberi klub itu waktu lima belas hari untuk melunasinya, ia memutuskan untuk mengakhiri kontraknya.

FIFA kemudian memutuskan bahwa Locadia telah melanggar kontraknya sendiri, meski badan tersebut juga mengakui bahwa Intercity masih berutang kompensasi kepadanya. FIFA pun memutuskan bahwa skorsing empat bulan merupakan sanksi yang tepat.

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Namun, penyerang itu tidak setuju dengan putusan tersebut dan telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Permintaannya untuk menangguhkan skorsing sementara selama proses itu berlangsung ditolak. Proses banding masih berjalan.

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"Yang paling sulit adalah saya tidak bisa bermain," ujar Locadia. "Saya melewatkan pertandingan-pertandingan penting bersama Tampa Bay Rowdies dan kesempatan mewakili Curaçao pada momen yang begitu krusial bagi tim nasional kami."

"Sejak hari pertama, saya merasa seperti di rumah sendiri di Tampa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menjadi bagian dari tim ini sangat berarti bagi saya, sehingga makin sulit rasanya ketika saya tidak bisa berkontribusi."

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"Saya sungguh berterima kasih atas dukungan yang saya terima selama situasi ini dari semua orang di klub dan rekan-rekan setim saya, serta dari federasi sepak bola Curaçao, staf pelatih tim nasional, dan rekan-rekan setim saya di sana. Dukungan mereka pada masa sulit ini benar-benar membawa perubahan besar bagi saya."

Locadia bertekad kembali secepat mungkin. "Ini bukan seperti yang saya bayangkan, tetapi fokus saya tetap sama: bekerja keras, tetap siap, dan kembali melakukan hal yang saya cintai."