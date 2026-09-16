Jürgen Klopp punya ‘kejutan besar’ pada seleksi pertamanya bersama Jerman

Menurut BILD dan Kicker, Jürgen Klopp akan membuat kejutan dengan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman. Pelatih itu berencana memanggil seorang pemain dari Elversberg yang baru promosi.

Yang dimaksud adalah bek kanan berusia 23 tahun, Felix Keidel. Musim lalu ia promosi ke Bundesliga bersama Elversberg dan sejauh ini baru memainkan tiga laga di level tertinggi.

Elversberg yang baru promosi juga langsung mengejutkan banyak pihak musim ini. Klub itu menang atas Borussia Mönchengladbach dan Bayer Leverkusen serta kalah tipis dari Bayern München (1-2).

Keidel adalah bek kanan utama Elversberg. Menurut Transfermarkt, ia bernilai 1,2 juta euro. Media Jerman menyebut pemanggilan dirinya oleh Klopp sebagai kejutan besar.

Selain itu, BILD dan Kicker juga memperkirakan Denis Undav dipastikan tidak akan masuk skuad Jerman. Striker yang mencetak tiga gol di Piala Dunia 2026 itu ditinggalkan di rumah meski dalam kondisi fit.

Jerman akan menghadapi Belanda, Yunani, dan Serbia di Nations League pada akhir bulan ini.