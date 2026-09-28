Jürgen Klopp menunjuk satu orang yang mutlak bersalah atas kekalahan menyakitkan Jerman

Jürgen Klopp mengakui kesalahannya sendiri pada Minggu malam setelah kekalahan Jerman dari Yunani (0-1). Menurut sang pelatih tim nasional, kekalahan itu sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri.

Di WWK ARENA, Augsburg, Bavaria, Jerman kalah dari Yunani pada Minggu malam. Sebuah tembakan yang berubah arah menjadi petaka bagi Jerman jauh di babak kedua.

Setelah laga usai, Klopp berbicara blak-blakan dalam sesi pers. Pelatih tim nasional yang baru itu tidak membiarkan ada kritik terhadap para pemainnya dan menilai pers harus mengarahkannya kepadanya.

"Itu bagian dari proses, tentu saja. Susunan pemain, komposisi tim, banyaknya pergantian, semuanya itu 100 persen menjadi tanggung jawab saya," ujarnya.

"Tapi tidak ada alasan untuk terpuruk dan mengatakan bahwa kami sangat buruk. Kami tidak seperti itu. Pada saat yang sama, kami juga belum sebagus yang ingin kami capai," lanjut Klopp.

Klopp menilai tidak ada seorang pun selain dirinya yang bersalah atas kekalahan Jerman. "Kalau kalian ingin mengkritik seseorang, lakukan itu kepada saya. Biarkan para pemain tetap tenang," tutupnya.

Jerman juga gagal menang dalam laga pertama di bawah Klopp. Pada Kamis malam, ia bermain imbang 1-1 melawan tim nasional Belanda di Johan Cruijff ArenA.

Pekan depan, Jerman masih akan memainkan dua laga di Nations League. Kandang melawan Serbia dan tandang melawan Yunani. Saat ini, negara itu berada di peringkat ketiga grup.