Menurut Lothar Matthäus, Jürgen Klopp harus mempertimbangkan kembalinya Füllkrug ke tim nasional. Alasannya, Füllkrug adalah "orang yang menyenangkan", "disukai banyak orang", dan yang terpenting: "Dia menjebol gawang, dia mencetak gol, lebih banyak daripada siapa pun. Kalau itu bukan alasan yang kuat," kata Matthäus dalam sebuah acara sponsor pribadinya, Interwetten. Ia juga menyinggung para pesaing Füllkrug di timnas Jerman yang sedang kesulitan tampil meyakinkan.

"Tentu saja kami kekurangan penyerang tengah seperti ini. Kami selalu membicarakan pemain muda. Namun, satu-satunya yang tampil meyakinkan lewat gol dan punya alasan kuat untuk dipanggil adalah Niclas Füllkrug," tegas pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Jerman itu. Menurutnya, Kai Havertz, yang baru-baru ini kembali meninggalkan skuad karena cedera, bukan penyerang tengah sejati. Tim Kleindienst kembali mengalami cedera di Borussia Mönchengladbach, sementara Nick Woltemade "sedang mencari performa terbaiknya. Jürgen Klopp juga seharusnya melihat itu."

Woltemade memang baru-baru ini mencetak gol keduanya untuk klub peminjamnya, Juventus, di Liga Europa, tetapi ia masih belum mencetak gol di liga. Belakangan, ia berulang kali menjadi sasaran kritik di surat kabar Italia, sementara Juventus baru-baru ini mencapai titik terendah baru setelah kalah telak 0-3 dari Lazio.

Mungkin karena itulah Matthäus menyarankan sang penyerang kembali ke Bundesliga.

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Mengapa Füllkrug absen di Piala Dunia?

Menurut Matthäus, Füllkrug memang hanya berada di level "cukup baik", tetapi meski usianya sudah tidak muda lagi (33), ia saat ini bisa "membantu setidaknya sampai Kejuaraan Eropa".

Füllkrug terakhir masuk skuad timnas Jerman pada awal September 2025. Setelah pindah dari BVB ke West Ham United, ia terlalu sering mengalami masalah fisik. Akibat cedera otot berulang dan iritasi tendon Achilles yang tak kunjung sembuh, ia hanya tampil dalam 29 pertandingan kompetitif (3 gol, 2 assist) untuk West Ham selama satu setengah tahun. Peminjaman ke AC Milan juga tidak membawa perubahan yang diharapkan (20 pertandingan, 1 gol), sehingga Füllkrug akhirnya absen di Piala Dunia musim panas lalu.

Setelah itu, ia dipinjamkan West Ham kembali ke Bremen, tempat ia tiba-tiba kembali tampil dalam performa puncak. Dalam tujuh pertandingan kompetitif, Füllkrug sudah mencetak tujuh gol. Terakhir, ia menyelamatkan dua poin bagi Werder lewat dua gol melawan SC Paderborn dan satu gol pada menit-menit akhir di Dortmund.

Akankah Jürgen Klopp memanggil Füllkrug kembali ke timnas Jerman?

Pemain berusia 33 tahun itu sendiri tidak ingin membahas perdebatan yang mulai muncul soal kembalinya ia ke timnas Jerman. Ia kembali menegaskan hal itu pada akhir pekan. "Saya akan senang, dan saya rasa saya selalu sangat menghormati media, jika media juga mulai menghormati saya. Kalau saya sudah 44 kali mengatakan bahwa saya tidak ingin membicarakannya, akan menyenangkan kalau kita tidak membahasnya lagi," kata Füllkrug kepada DAZN.

Sementara itu, pelatihnya, Daniel Thioune, menyoroti fakta bahwa Füllkrug saat ini memimpin daftar pencetak gol Bundesliga bersama Patrik Schick (Bayer Leverkusen). "Kalau seseorang memimpin daftar pencetak gol, berarti tidak banyak yang ia lakukan dengan keliru." Tentu saja, keputusan soal kembalinya Füllkrug ada di tangan Klopp, tetapi: "Kalau dia membutuhkan gol, dia seharusnya menelepon Füllkrug."

Jeda internasional berikutnya berlangsung pada pertengahan November, ketika Jerman menghadapi Serbia (13 November) dan Belanda (16 November) di Nations League. Direktur olahraga DFB Rudi Völler baru-baru ini menyatakan terbuka terhadap kemungkinan kembalinya Füllkrug.

"Dia bisa menyundul bola, itu sudah pasti. Kalau dia mencetak gol seperti itu, ya, mengapa tidak?" katanya dalam acara Sport1-Doppelpass sepekan lalu. "Jürgen Klopp akan memantau beberapa pertandingan berikutnya." Namun, ia juga mengingatkan bahwa "jangan lupa: Kita membicarakan Kejuaraan Eropa dua tahun lagi, saat itu usianya akan bertambah."

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner: Apakah Jerman sebenarnya tidak punya masalah penyerang tengah?

Mungkin saat itulah giliran para penyerang muda unjuk gigi. Di antara mereka, Nicolo Tresoldi belakangan menjadi sorotan berkat gol-gol yang terus ia cetak untuk Brugge dan timnas Jerman U-21, bahkan mencatatkan rekor di Liga Champions. Namun, pemain berdarah Jerman-Italia itu baru ingin memutuskan federasi mana yang akan ia wakili setelah Kejuaraan Eropa U-21 musim panas mendatang.

Selain Tresoldi, Dzenan Pejcinovic dan Younes Ebnoutalib juga dipandang sebagai pemain masa depan Jerman. Namun, sejak kepindahannya senilai 25 juta euro dari VfL Wolfsburg ke VfB Stuttgart, Pejcinovic mengalami penurunan performa yang nyata dan masih menunggu gol Bundesliga pertamanya untuk Stuttgart. Sementara itu, Ebnoutalib kembali menjadi penentu kemenangan Eintracht Frankfurt Jumat lalu. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu mengoleksi enam gol dan dua assist dalam tujuh pertandingan kompetitif.

Paris Brunner belakangan tampil dengan performa yang sedikit lebih baik lagi bersama AS Monaco dan tim U-21. Ia langsung mencetak dua gol dalam debutnya untuk tim junior tersebut. Di Monaco, ia kini menjadi pemain yang tak tergantikan dengan tujuh gol dalam delapan pertandingan.

Jadi, mungkin masalah penyerang tengah Jerman yang saat ini dilihat Matthäus akan segera teratasi dengan sendirinya. Namun, untuk saat ini, urutan pilihan penyerang menurut Matthäus jelas: "Havertz nomor satu, lalu Füllkrug sebagai pemain berpengalaman. Tresoldi bisa disertakan berkat gol-gol yang sudah dicetaknya."