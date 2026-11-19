Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Dulu rival sengit, kini teman dan pengagum: Pep Guardiola sangat antusias dengan penunjukan Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman.

Keputusan DFB itu adalah "yang terbaik", kata mantan pelatih Manchester City tersebut dalam wawancara dengan Bundesliga-Magazin yang terbit pada Jumat. Pria asal Catalunya itu melontarkan pujian setinggi langit untuk mantan rivalnya: "Dia salah satu yang terbaik di sepakbola. Saya bahkan tak bisa menggambarkan betapa saya mengaguminya. Dia tipe sosok dan pelatih yang membuat dunia sepakbola kita lebih baik."

Guardiola yakin Klopp mampu membawa timnas Jerman kembali ke jajaran teratas dunia dan, yang terpenting, membangkitkan lagi antusiasme para penggemar. "Dia punya karisma, dia komunikator yang luar biasa," puji pria berusia 55 tahun itu. Ia "100 persen yakin" bahwa rakyat Jerman akan kembali bangga pada timnas mereka di bawah Klopp. Namun, tak seorang pun bisa memprediksi apakah itu cukup untuk menjuarai Piala Dunia atau Piala Eropa.

Guardiola tahu betul apa yang ia bicarakan. Di Jerman dan Inggris, kedua pelatih ternama itu terlibat dalam duel-duel sengit selama bertahun-tahun. "Rasanya saya sudah menghadapi Jürgen sejuta kali," kata mantan pelatih Bayern itu. "Dia pasti lebih sering mengalahkan saya daripada saya mengalahkannya, dan saya belajar sesuatu dari setiap pertandingan itu." Klopp adalah "rival dan lawan terbesar" sepanjang kariernya sejauh ini.

Iklan Iklan

Kini hubungan keduanya jauh melampaui persaingan olahraga. "Kami berteman," tegas Guardiola. Ia ingin pergi ke Jerman tahun ini untuk bermain golf bersama Klopp, lalu makan bersama.