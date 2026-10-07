Klub dan pemain merekrut tim PR berperlengkapan canggih untuk menampilkan diri mereka sendiri dan pencapaian mereka dalam sorotan sebaik mungkin. Para reporter dengan sangat bersemangat membocorkan transfer, negosiasi, atau nominasi. Seharusnya, orang bisa berasumsi bahwa di sepak bola Jerman pada tahun 2026 tidak ada yang tetap tersembunyi. Karena itu, cukup patut dicatat bahwa pada 30 Agustus sebuah kompetisi baru - yang sebelumnya sudah ramai diperdebatkan - begitu saja dimulai, tanpa diketahui publik pada saat itu.

Baru dua hari setelah laga pembuka, klub divisi dua 1. FC Nürnberg mengumumkan lewat kanal X "ClubNachwuchs" mereka yang jangkauannya tidak terlalu besar (1471 pengikut) sebuah "pembaruan hasil dari Bundesliga Talent Series" dan menulis: "Pada Minggu, 1. FC Nürnberg menjalani pertandingan pertama di kompetisi baru ini. Berkat gol-gol dari Keller, Scholl, Chiumento, dan Moustfa, Club menang 4-0 atas RB Leipzig. Hebat, anak-anak!"

Selain itu ada penjelasan: "Kami mohon pengertiannya bahwa berdasarkan ketentuan Bundesliga yang berlaku bagi kami, kami diwajibkan untuk hanya mempublikasikan hasil pertandingan serta para pencetak gol. Publikasi lebih lanjut mengenai susunan pemain saat ini belum diizinkan bagi kami." Di situs Nürnberg tidak ada informasi tentang pertandingan itu, begitu juga di pihak lawan, Leipzig.

Bundesliga juga baru mempublikasikan dengan keterlambatan, dan itu pun hanya hasil pertandingan serta para pencetak gol. Laporan ini sejak itu terus diperbarui dengan partai-partai lain yang sudah dimainkan. Menurut itu, di Talent Series, yang diikuti 26 klub divisi satu dan dua Jerman dengan tim muda mereka, sejauh ini sudah berlangsung delapan pertandingan, yang terakhir pada 16 September. Sama seperti Nürnberg dan Leipzig, klub-klub lain juga tidak membuat laporan. Jadwal pertandingan mendatang tidak bisa dilihat di mana pun.

Bahwa pertandingan-pertandingan itu akan digelar tanpa kehadiran publik karena alasan organisasi dan finansial, sebelumnya sudah diumumkan DFL dalam sebuah siaran pers. Namun, bahwa seluruh informasi di luar hasil dan pencetak gol ditahan sekonsisten itu tetap cukup mengejutkan. Setidaknya, cara seperti ini kemungkinan mencegah cukup banyak kebingungan. Sebab, format dan peraturan kompetisi ini memang sangat kompleks.

Usulan Jürgen Klopp tidak mendapat mayoritas

Tetapi pertama-tama soal alasan di balik pengenalannya. "Titik awal perdebatan itu antara lain adalah kenyataan bahwa kami melihat ada potensi perbaikan di area transisi antara pemain muda dan profesional", jelas bos pembinaan muda FC Bayern, Jochen Sauer, dalam wawancara dengan SPOX. "Kami mendapati bahwa di U17, U19, dan U23 kami memiliki pemain yang, antara lain, mendapat terlalu sedikit menit bermain dan terlalu sedikit pengalaman bermain di level tinggi. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa waktu bermain adalah faktor penentu untuk menjadi lebih baik."

Sauer merupakan bagian dari sebuah kelompok ahli yang pada Oktober lalu ditugaskan untuk mencari solusi atas masalah ini. Turut terlibat antara lain juara dunia Sami Khedira, petinggi DFL Marc Lenz, direktur pelaksana DFB Andreas Rettig, direktur olahraga Eintracht Frankfurt Markus Krösche, Joti Chatzialexiou dari 1. FC Nürnberg - dan pelatih tim nasional Jerman saat ini Jürgen Klopp, yang kala itu masih menjabat sebagai Head of Global Soccer Red Bull.

Klopp masuk ke dalam perdebatan dengan visi yang jelas. "Saya sangat yakin bahwa di Jerman kami membutuhkan liga U21 sendiri. Di Inggris ada itu: Premier League 2", katanya kepada Welt am Sonntag pada Juni 2025. Sementara tim reserve di Jerman bermain dalam sistem liga normal hingga maksimal Liga 3, di Inggris mereka berduel dalam kompetisi terpisah. Namun, ide Klopp mendapat perlawanan. "Saya berbicara dengan banyak orang di Inggris. Mereka sebenarnya tidak senang dengan liga reserve mereka", kata Sauer saat itu kepada Kicker, karena itu ia "terkejut" dengan usulan Klopp.

Alasan Klopp juga berakar pada situasi pembinaan muda Leipzig. RBL menarik tim reserve mereka dari kompetisi pada 2017, dan sejak saat itu menganga celah antara departemen pemain muda (yang memang sangat minim hasil) dan tim profesional. Menarik jika dilihat dari sudut pandang sekarang: penarikan tim reserve saat itu disebut memainkan peran penting dalam kepindahan seorang Philipp Treu pada 2017 dari Leipzig ke SC Freiburg. Kini ia berusia 25 tahun dan menjadi harapan besar Klopp di posisi bek kanan dalam tim DFB.

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Bagaimana cara kerja Bundesliga Talent Series?

Alih-alih memperkenalkan kejuaraan U21 yang diinginkan Klopp, kelompok ahli itu pada Maret pada akhirnya sepakat pada Bundesliga Talent Series. Sebuah kompetisi sukarela dan fleksibel dalam segala hal, yang berfungsi sebagai pelengkap jadwal reguler U17, U19, dan - jika ada - tim reserve yang aktif di sepak bola pria. Jika Talent Series punya moto, mungkin bunyinya: "Semuanya bisa, tidak ada yang wajib."

Pada dasarnya, talenta berusia 16 hingga 21 tahun dari semua tim yang sudah ada berhak tampil, selain itu hingga empat pemain yang lebih tua juga boleh dimainkan. "Ini tidak hanya memungkinkan pengembangan talenta muda secara terarah, tetapi juga memberi para pemain setelah jeda karena cedera sebuah platform untuk kembali ke kompetisi", demikian bunyi siaran pers itu.

Semua klub divisi satu dan dua dapat memutuskan secara bebas apakah ingin ikut bermain atau tidak. Pada musim perdana yang kini telah dimulai, 26 dari 36 klub ambil bagian, termasuk sebelas klub Bundesliga, di antaranya FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, dan Eintracht Frankfurt. Sementara itu, yang absen antara lain Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart, dan 1. FC Köln.

Kompetisi ini dibagi menjadi dua paruh musim. Satu pada musim gugur, satu pada musim semi. Di tiap paruh musim, klub bebas memainkan antara tiga hingga enam pertandingan sesuai keinginan mereka. Dortmund dan FC Bayern, yang baru akan masuk pada paruh musim kedua di awal 2027, sejauh ini belum memainkan pertandingan apa pun.

Hak menjadi tuan rumah, waktu kick-off, dan durasi pertandingan antara 90 hingga 120 menit dengan satu sampai tiga jeda dapat disepakati antarklub. Untuk klasemen akan dihitung rata-rata poin, dua klub dengan posisi terbaik di masing-masing paruh musim akan memperebutkan gelar dalam Final Four pada akhir musim. Di sana, omong-omong, penonton juga akan diizinkan hadir.

Klub mana saja yang berpartisipasi di Bundesliga Talent Series?