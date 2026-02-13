Jude Bellingham menjadi wajah baru adidas setelah bintang Real Madrid dan Inggris ini mengikuti jejak David Beckham dan Zinedine Zidane

Februari ini menjadi awal yang besar bagi kolaborasi superstar Real Madrid dengan adidas, karena ia menjadi bintang utama tidak hanya satu, tetapi dua kampanye baru, dengan 2026 semakin mendekati Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini merupakan indikasi terbaru dari sinergi antara dirinya dan merek tersebut, yang telah menyediakan sepatu bolanya sejak ia debut di Birmingham City tujuh tahun lalu, saat usianya baru 16 tahun. Tiga Garis telah mendampinginya di setiap langkah kemajuan pesatnya sejak saat itu.

Bellingham kini menjadi bintang sejati, bergabung dengan raksasa adidas Real Madrid pada 2023 dan muncul sebagai salah satu pemain Inggris terbaik di generasinya, meskipun trofi belum pernah diraihnya dalam seragam tim nasional. Kehebatan itu diakui pada 2024, saat Bellingham diberi logo oleh adidas saat mereka meluncurkan koleksi pakaian signature melalui lini Originals yang didesain bersama oleh pemain itu sendiri. Gelandang tersebut tampil keren dalam sesi pemotretan promosi, duduk bersila di tepi kolam renang, mengenakan setelan olahraga lengkap, dan memegang gelas teh es.

Berbicara tentang hubungannya dengan merek tersebut pada saat itu, Bellingham mengatakan: "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk meluncurkan koleksi pertamaku bersama adidas. Sejak kecil, adidas selalu menjadi merek besar bagiku, jadi memiliki koleksi sendiri bersama legenda-legenda lain adalah suatu kehormatan besar. Saya sangat menikmati bekerja dengan tim desain - mereka benar-benar menangkap gaya saya dan apa yang saya sukai untuk dikenakan di luar lapangan. Peluncuran pertama ini hanyalah awal, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan kita ciptakan bersama selanjutnya."

adidas

Dia benar: ini baru permulaan. Pada 2024, dia mendapatkan sepatu Predator pertamanya, 'Belligold' hitam dan emas, dan sejak itu dia menjadi identik dengan seri tersebut, tampil dalam puluhan kampanye iklan yang stylish saat adidas meluncurkan reboot ikonik demi reboot ikonik. Pada April, Predator 2025 'Chrome Dream' diluncurkan sebagai penghormatan atas upayanya yang tak kenal lelah dalam mengejar trofi, dan pada Oktober, Predator Bellingham 2025 menyusul - versi hitam, biru, dan putih yang menghormati kota kelahirannya, Birmingham.

Februari 2026 menghadirkan penawaran personalisasi terbaru adidas untuk wajah baru merek mereka di sepak bola pria. Sebagai bagian dari koleksi Icon Takeover yang tepat namanya, bersama dengan F50 baru untuk bintang USWNT Trinity Rodman sebagai bagian dari kampanye 'Choose One' mereka, sepatu ini tampaknya akan menjadi sepatu yang akan dikenakannya di Piala Dunia bersama Inggris. Dibangun sekitar mantra 'Red, White and Jude', Icon Takeover bertujuan untuk menangkap kedatangan Bellingham di tanah Amerika sebagai kekuatan sepak bola dan ikon gaya modern. "Dari gaya di terowongan hingga momen setelah pertandingan, Jude menggambarkan kepercayaan diri, ketenangan, dan gaya di dan di luar lapangan - seorang asli modern dengan daya tarik abadi," kata adidas saat peluncuran sepatu tersebut.

adidas

Sepatu baru Jude Bellingham Predator memberikan sentuhan kontemporer pada klasik adidas; dasar putih yang bersih dipadukan dengan tiga garis putih yang dibatasi oleh garis hitam, logo Predator biru mencolok di sisi lateral, dan lidah lipat klasik biru, diakhiri dengan logo adidas merah. Sentuhan pribadi hadir melalui logo Jude di tumit dalam warna biru dan merah, sementara sol putih dengan detail biru melengkapi sepatu yang dirancang untuk kontrol, presisi, dan momen-momen krusial.

Peluncuran tersebut segera disusul oleh rilis lain yang sepenuhnya berbeda, kali ini dari Y-3 - lini pakaian olahraga mewah pionir yang berawal dari kolaborasi antara adidas dan desainer mode Jepang ternama Yohji Yamamoto pada tahun 2002. Sekali lagi, Bellingham menjadi sorotan utama, kali ini di ranah streetwear, setelah baru-baru ini menjadi bintang dalam kampanye Louis Vuitton pada akhir tahun lalu.

Y-3 merayakan Bellingham - serta Zidane dan bintang NBA Anthony Edwards - dengan jersey hitam-putih yang terbuat dari 100% poliester daur ulang, dengan desainer mengacu pada angka lima yang dikenakan oleh masing-masing atlet dengan begitu membanggakan. Setiap potongan menampilkan branding Y-3 dan nama trio tersebut di bagian belakang bersama angka 5, serta sentuhan klasik Yamamoto lainnya.

Dengan peluncuran yang berurutan, kedua koleksi ini mencerminkan kemunculan Bellingham sebagai wajah merek adidas di sisi pria, menunjukkan versatilitas dan daya tariknya di kedua bidang performa dan mode tinggi - mirip dengan pendahulunya, Beckham. Merek Bellingham semakin kuat, dan adidas memanfaatkan hal itu.