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Dunia sepak bola berduka: Juary meninggal dunia. Mantan penyerang asal Brasil itu (foto: Inter.it) meninggal di tanah kelahirannya pada usia 67 tahun.

Sepanjang kariernya, ia pernah membela Santos, Avellino, Inter, Ascoli, Cremonese, dan Porto. Bersama Porto, ia menjadi juara Eropa pada 1987 setelah mencetak gol kemenangan dalam kebangkitan 2-1 atas Bayern Munich di final Piala Champions setelah Rabah Madjer, pemain Aljazair yang dijuluki tumit Allah, mencetak gol penyama kedudukan sementara.

Selebrasi Juary yang menari di dekat bendera sudut tak terlupakan.

Saat mencari pengganti Gianluca De Ponti, idola suporter yang dijual ke Sampdoria, Avellino membawanya ke Italia setelah membelinya dari klub Meksiko, Tecos, pada 1980, ketika kesempatan merekrut pemain asing kembali dibuka.

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"El Gringo" Sergio Clerici merekomendasikannya kepada Vinicio. Presiden klub Meksiko itu meminta Juary menemaninya melihat sejumlah pemain yang mungkin dibeli, lalu dalam penerbangan mengaku telah menjualnya ke sebuah klub Italia. Sibilia, presiden Avellino saat itu, menyambutnya di bandara sambil berkata kepada para petinggi klubnya: "Io v'aggio chiesto 'no giocatore e m'aviti portato 'no criaturo". Jika diterjemahkan dari dialek Campania: "Saya meminta seorang pemain sepak bola, tetapi kalian membawakan saya seorang anak kecil".

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Namun, pada tahun terjadinya gempa bumi, ia berhasil membawa klub dari wilayah Irpinia itu bertahan di liga, meski mendapat pengurangan lima poin di klasemen. Ia bahkan diminta merekam sebuah lagu: "Sarà così, Juary Juary".

Setelah dua musim, Juary pindah ke Inter, yang sebenarnya merekrutnya untuk dijadikan alat tukar: presiden Inter Ernesto Pellegrini menginginkan Schachner, tetapi pemain itu bergabung dengan Torino sehingga Inter akhirnya mempertahankan Juary. Kesulitan bermain bersama Beccalossi dan Muller tidak membantunya menyesuaikan diri dengan tim: "Di Avellino, saya menjadi bagian dari mereka. Di Milan, saya hanya satu dari sekian banyak pemain," katanya. Setelah mencetak gol melawan Catanzaro di San Siro yang diselimuti kabut, ia berkelakar: "Hanya saya dan wasit yang melihatnya".

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Karena itu, Carletto Mazzone memanggilnya ke Ascoli ("Di Milan, kamu terlihat sedih. Datanglah kepadaku, nanti kubuat kamu bersenang-senang") dan Emiliano Mondonico memanggilnya ke Cemonese, yang kemudian terdegradasi ke Serie B.

Setelah gantung sepatu, Juary kembali ke Italia dan melatih Banzi, Aversa Normanna, serta Sestri Levante.

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BELASUNGKAWA DARI AVELLINO

U.S. Avellino 1912 berduka atas kabar meninggalnya Jorge Juary dos Santos Filho, salah satu sosok penting klub. Ia mencatatkan 34 penampilan dan 13 gol bersama Avellino di Serie A serta membantu klub bertahan di liga pada musim 1980/81 dan 1981/82. Klub menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga mantan pemain dan pelatih asal Brasil itu.

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Mantan petinggi Avellino, Pierpaolo Marino, menulis di X: "Juary tersayang, bagiku kau lebih dari seorang saudara. Kau adalah pemain asing pertama yang kami rekrut. Setiap pagi kau menyapaku lewat pesan-pesan berkatmu dan aku bahagia mengetahui kau ada.

Hari ini, kekosongan yang kautinggalkan di hatiku benar-benar tak tergantikan. Kumohon, teruslah melempar permenmu ke gawang lawan, bahkan di Surga, seperti yang biasa kita lakukan sebelum pertandingan Avellino.

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Selamanya bersamaku, Jujù tersayang".

PESAN DARI INTER

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FC Internazionale Milano dan seluruh keluarga besar Inter turut berduka atas meninggalnya Juary. Sembari mengenangnya, mereka menyampaikan dukungan kepada keluarganya.

Lahir di São João de Meriti pada 1959 dan mengawali karier sepak bolanya di Santos, Juary Jorge dos Santos Filho tiba di Italia pada 1980 untuk membela Avellino.

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Pada 1982, ia bergabung dengan Inter dan bermain sepanjang musim 1982/83: 21 penampilan dan dua gol di liga, satu gol di Coppa Italia, serta satu gol di Piala UEFA. Ia menuntaskan kiprahnya di Inter dengan total 36 penampilan dan empat gol sebelum pindah ke Ascoli, lalu Cremonese. Pada 1987, ia menjuarai Piala Champions setelah mencetak gol penentu dalam final melawan Bayern Munich.

Klub menyampaikan dukungannya kepada keluarga dan seluruh orang terdekatnya.

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SALAM PERPISAHAN DARI PORTO

FC Porto berduka atas meninggalnya Juary, mantan pemain dan sosok penting dalam salah satu babak paling gemilang dalam sejarah klub. Penyerang asal Brasil itulah yang mencetak gol penentu kemenangan 2-1 atas Bayern Munich di final Piala Champions. Momen pada 27 Mei 1987 itu membuka jalan bagi gelar internasional pertama dalam sejarah klub.

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Selama membela FC Porto pada 1985 hingga 1988, Juary meraih satu Piala Champions, satu Piala Interkontinental, dua gelar liga domestik, dan satu Piala Portugal. Namanya pun akan selalu terkait dengan sejarah klub.

Selebrasinya seusai mencetak gol yang menuntaskan kebangkitan Porto di final di Wina akan terus terpatri dalam ingatan seluruh suporter FC Porto. Berkat peran besar Juary, FC Porto mencapai puncak sepak bola Eropa dan dunia.

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Dalam masa duka yang mendalam ini, FC Porto menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga dan sahabat Juary, sekaligus menyatakan dukungan serta rasa terima kasih atas kontribusinya bagi klub.

Selamat jalan, Juary.