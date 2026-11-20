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Undian perempat final UEFA Nations League baru saja dilakukan, tetapi kecemasan langsung menyelimuti media Spanyol. Lawan berikutnya bukan lawan biasa. Mereka adalah Prancis, tim yang telah menjelma menjadi momok tak terpecahkan dan rival yang perhitungannya tak pernah usai.

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Hasil undian mempertemukan Spanyol, juara Eropa dan dunia, dengan Prancis dalam duel panas, setelah "La Roja" kehilangan posisi puncak grup di saat-saat terakhir akibat kekalahan mengejutkan 2-3 dari Inggris di kandang sendiri pada laga pamungkas.

Kekalahan itu bukan sekadar kehilangan tiga poin. Hasil tersebut mengakhiri rentetan luar biasa 43 pertandingan tanpa kekalahan dan menjatuhkan Spanyol ke posisi kedua, sehingga mereka terpaksa menghadapi juara grup lainnya, yakni timnas Prancis yang dilatih Zinedine Zidane.

Untuk keempat kalinya hanya dalam tiga tahun, kedua tim akan bertemu di kompetisi resmi, dalam rangkaian pertemuan yang telah menjadi semacam El Clasico baru di sepak bola Eropa. Meski Spanyol memenangi tiga pertemuan terakhir, setiap laga selalu berlangsung bak pertempuran sesungguhnya.

Di semifinal Euro 2024, Spanyol menang 2-1. Mereka kemudian kembali unggul dalam laga gila di Nations League 2025 yang berakhir 5-4, sebelum performa kolektif yang luar biasa memastikan kemenangan 2-0 di semifinal Piala Dunia pada Juli lalu.

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Namun di sisi lain, duel terbaru ini dianggap sangat serius. Media Spanyol menyadari bahwa masa lalu tidak menjamin masa depan, terlebih leg kedua akan digelar di tanah Prancis.

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Harian "AS" yang terbit di Madrid menyebut Prancis sebagai "lawan terkuat" di turnamen ini, seraya memperingatkan bahwa leg kedua di kandang mereka akan memberi Prancis keuntungan besar.

Surat kabar itu juga menyoroti perubahan yang dilakukan Zidane, termasuk "pemanggilan pemain seperti Da Cunha di lini tengah dan kembalinya Eduardo Camavinga, yang memberi warna baru di lini tengah".

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Media Spanyol tersebut juga tidak melupakan daya gedor menakutkan Prancis, dengan menyebut "Kylian Mbappe dan catatan golnya", serta "karakter Michael Olise yang sulit ditebak" yang membuatnya mampu mengubah jalannya laga dalam sekejap.

Sementara itu, "Marca" melangkah lebih jauh dan menilai posisi kedua itu telah menempatkan Spanyol "di jalur tersulit di UEFA Nations League", sebelum membahas reaksi Zidane setelah undian.

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Harian Katalunya "Mundo Deportivo" menyebut hasil undian itu "sangat menegangkan", sedangkan radio "Cadena SER" menyebutnya sebagai "duel yang perhitungannya belum tuntas", merujuk jelas pada pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim.

Harian "OKDIARIO" menyoroti "kekuatan menyerang yang lengkap dan soliditas" yang ditunjukkan timnas Prancis di fase grup saat menghadapi Belgia dan Turki, yang menegaskan bahwa kewaspadaan Spanyol cukup beralasan.

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Meski waspada, Federasi Sepak Bola Spanyol berniat menjalani laga ini dengan ambisi besar. Hal itu ditegaskan Aitor Karanka, direktur pengembangan federasi, yang berkata: "Mereka lawan yang tangguh, seperti lawan lainnya, dan ini menunjukkan betapa sulitnya turnamen ini."

Ia menegaskan: "Laga ini akan menjadi ulangan semifinal Piala Dunia empat bulan lalu, ketika kami meraih kemenangan dan menampilkan citra yang sangat positif tentang diri kami."

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Mantan bek itu menambahkan: "Target kami sekarang adalah mempertahankan level tim yang sama seperti di Piala Dunia, kembali ke jalur kemenangan, serta menunjukkan kerendahan hati, ambisi, dan hasrat menang yang menjadi ciri khas tim ini."

Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret di Stadion Mestalla, Valencia, disusul leg kedua di Stade de France, Saint-Denis, tiga hari kemudian. Kedua laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling seru di musim Eropa.