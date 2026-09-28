Juara dunia 2014 melontarkan penilaian sangat keras terhadap Jerman yang gagal

Bastian Schweinsteiger sangat kritis terhadap Jerman. Juara dunia 2014 itu menilai generasi pemain internasional saat ini tidak bisa menandingi tim-tim Jerman sukses pada masa lalu.

Jerman memulai fase grup Nations League dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda, yang menyelamatkan satu poin pada saat-saat terakhir. Setelah itu, mereka menelan kekalahan memalukan 0-1 dari Yunani. Kritik terhadap pelatih tim nasional Jürgen Klopp kini sudah mulai menguat.

"Kami bukan lagi tim papan atas. Kami sudah menjadi tim medioker. Kami tidak lagi punya pemain yang bisa membuat perbedaan. Bahkan Yunani punya Karetsas, Tzolis, dan Pavlidis - pemain yang memang bisa membuat perbedaan. Saya berharap Klopp membangun tim yang bermain sepak bola dengan gaya Klopp," kata Schweinsteiger yang terkejut dalam analisisnya di ARD.

Klopp memilih total 44 pemain untuk empat laga di Nations League. Menurut Schweinsteiger, cara kerja seperti itu tidak harus buruk dan justru bagus untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain internasional baru. "Klopp harus melihat setiap pemain yang masuk pertimbangan."

Schweinsteiger yang kritis membuat pengecualian untuk Joshua Kimmich. "Jika kami harus bermain dari belakang, dia satu-satunya yang bisa memberikan umpan kreatif. Jika dia tidak ada, situasinya akan sulit."

Jerman akan mendapat kesempatan baru di Nations League pada 1 Oktober melawan Serbia. Tiga hari kemudian, pada 4 Oktober, mereka akan menjalani laga tandang melawan Yunani. Fase grup akan ditutup pada 16 November dengan laga kandang melawan Belanda di Berlin.