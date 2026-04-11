Juara Bundesliga 2009 sedang menuju degradasi dengan cepat

Segalanya mengindikasikan bahwa VfL Wolfsburg tidak akan berlaga di kasta tertinggi sepak bola Jerman musim depan. Juara Bundesliga 2009 itu kalah dari Eintracht Frankfurt (1-2) pada Sabtu lalu dan saat ini berada di zona degradasi langsung.

Wolfsburg tidak berhasil memenangkan satu pun dari sebelas pertandingan sebelumnya dan tentu saja tidak menghadapi laga melawan Frankfurt dengan penuh keyakinan.

Wolfsburg, yang menempatkan Christian Eriksen di posisi tengah lapangan tengah, kebobolan gol pembuka dari Oscar Højlund di pertengahan babak pertama. Saudara dari penyerang Napoli, Rasmus, itu dengan indah menyarangkan umpan silang dari sisi kanan.

Lebih dari sepuluh menit kemudian, kiper Wolfsburg Kamil Grabara menyelamatkan gawang dari tembakan Jonathan Burkardt. Namun, kiper asal Polandia itu tak bisa berbuat banyak selain menepis bola, dan melihat bola rebound disambar oleh Arnaud Kalimuendo.

Gol balasan Wolfsburg, yang dicetak oleh Dzenan Pejcinovic, tercipta setelah waktu tambahan dan sudah terlambat: 1-2. Dengan lima pertandingan tersisa, situasi Wolfsburg sangat buruk.

Die Wölfe berada di peringkat ketujuh belas, dengan selisih empat poin dari St. Pauli. Tim asal Hamburg itu berada di peringkat keenam belas, yang berarti akan lolos ke babak play-off pada akhir musim.

St. Pauli, yang tertinggal dua poin dari FC Köln di peringkat ke-15, juga masih memiliki satu pertandingan tersisa. Dengan pertandingan kandang melawan Bayern München di depan mata, tampaknya tidak mungkin St. Pauli bisa mengumpulkan poin di sana.

Wolfsburg masih akan menghadapi Union Berlin (tandang), Borussia Mönchengladbach (kandang), SC Freiburg (tandang), dan Bayern (kandang), sebelum pada hari pertandingan terakhir Wolfsburg bertandang ke markas pesaingnya, St. Pauli.

Kenyataan saat ini sangat kontras dengan musim 2008/09, ketika duet penyerang Grafite dan Edin Dzeko menjadi motor di balik satu-satunya gelar Bundesliga yang pernah diraih Wolfsburg hingga saat ini. Degradasi dari Bundesliga belum pernah terjadi sebelumnya.