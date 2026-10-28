Pelatih asal Jerman, Thomas Letsch, juru taktik tim Al-Shabab, melancarkan tantangan kepada rekan sejawatnya di Al-Ahli, menjelang laga El Clasico kecil yang mempertemukan kedua tim di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Shabab akan menjamu Al-Ahli pada Jumat lusa, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Letsch berbicara tentang pertandingan tersebut dalam pernyataannya di konferensi pers yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", di mana ia berkata: "Al-Ahli adalah tim yang kuat, mereka juara Asia dan bersaing di liga, tetapi kami berambisi untuk menang dan akan mengerahkan segala kemampuan kami."

Ia menambahkan: "Persiapannya bagus dan perasaannya menyenangkan, terutama setelah kemenangan di pertandingan-pertandingan terakhir dan meraih 7 poin dalam 3 pertandingan. Tim membaik setelah masa jeda, khususnya setelah masa persiapan yang kami lakukan selama hari-hari FIFA."

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Sejak kembali dari masa jeda internasional lalu, tim Al-Shabab telah menjalani 3 pertandingan di Liga Roshn, berhasil memenangi 2 di antaranya atas Al-Taawoun dan Al-Fateh, sementara bermain imbang melawan Al-Faisaly.

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: "Hal positifnya adalah kehadiran seluruh pemain selama latihan kolektif, kecuali Hammam Al-Hammami. Ada 25 pemain dalam latihan ditambah tiga penjaga gawang, dan menentukan susunan pemain selalu sulit."

Ia menutup: "Al-Shabab akan memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter. Memang benar kami kalah dari Al-Hilal, Al-Qadsiah, dan Al-Khaleej, dan di atas kertas Al-Ahli adalah unggulan, tetapi Al-Shabab juga punya peluang, dan kami akan mengerahkan segala kemampuan untuk meraih tiga poin."

Perlu dicatat bahwa Al-Shabab menempati peringkat kedua belas di klasemen Liga Arab Saudi dengan 11 poin, yang diraih dari dua kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan.

Di sisi lain, Al-Ahli menempati peringkat kelima di klasemen dengan 21 poin, yang diraih dari 7 kemenangan dan 3 kekalahan, terpaut 6 poin di belakang Al-Hilal yang memuncaki klasemen.