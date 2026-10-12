Juara Asia Resmi Menukangi Timnas Bahrain

Federasi Sepak Bola Bahrain mengumumkan pada hari Senin bahwa telah tercapai kesepakatan dengan pelatih asal Spanyol, Felix Sanchez, untuk menangani tim nasional, menggantikan pelatih Kroasia Dragan Talajic, yang meninggalkan jabatannya secara sepakat setelah tersingkir lebih awal dari turnamen Piala Teluk "Khaleeji 27".

Akun resmi tim nasional Bahrain melalui platform "X" menyebutkan bahwa Sanchez akan memulai tugasnya secara resmi pada periode jeda internasional November mendatang, dengan menjelaskan bahwa pemilihannya didasarkan pada curriculum vitae serta perjalanan kepelatihannya di level kontinental dan internasional.

Kepergian Talajic terjadi setelah kegagalan Bahrain melewati fase grup di "Khaleeji 27", di mana tim nasional menelan 3 kekalahan dari Qatar, juara Asia, Uni Emirat Arab, dan Yaman, dalam persaingan Grup B.

Sanchez memiliki pengalaman sebelumnya di sepak bola Teluk, setelah membawa tim nasional Qatar meraih gelar Piala Asia pada 2019, serta menangani tim tersebut pada partisipasi pertamanya dalam sejarah Piala Dunia, yang digelar di Qatar pada 2022.

Federasi Bahrain menyebutkan bahwa pelatih Spanyol itu akan menghadapi tantangan-tantangan penting pada periode mendatang, terutama partisipasi di Piala Asia 2027, di samping persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2030.

Federasi dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk memperkenalkan Sanchez kepada media, segera setelah kedatangannya di Bahrain.