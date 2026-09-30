Joshua Kimmich dikritik mantan bintang Bayern: "Bukan pemain kelas dunia"

Penunjukan Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas sejauh ini belum menghadirkan kemenangan bagi Jerman. Setelah bermain imbang melawan Belanda (1-1) di Nations League, Die Mannschaft beberapa hari kemudian tumbang 0-1 dari Yunani. Mantan bintang Bayern, Mario Basler, mengarahkan kritiknya kepada Klopp dan terutama kapten Joshua Kimmich.

"Saya sudah mengatakannya selama berbulan-bulan, kalau bukan bertahun-tahun: Kimmich bukan pemain kelas dunia," kata Basler dalam podcast-nya Basler Ballert. "Dia adalah gelandang biasa-biasa saja."

"Dia terlihat ingin mengambil setiap tendangan sudut, setiap tendangan bebas, semuanya," lanjut Basler. Kimmich (31) bermain penuh melawan Belanda dan Yunani, dan dimainkan sebagai gelandang bertahan baik di Amsterdam maupun Augsburg.

"Dia selalu menjadi pemain dengan sentuhan bola terbanyak, tetapi itu karena dia berlari ke mana-mana. Kimmich berlari ke suatu tempat dan semua orang langsung memberinya bola. Saya tidak tahu kenapa, tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Sentuhan bola paling banyak, banyak berlari, ya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa."

Basler pun ingin melihat perubahan. "Saya pikir Klopp harus turun tangan ke depannya, karena permainan seperti ini tidak akan membawa kami ke mana-mana jika Kimmich hanya menggiring bola melewati lini tengah dan memperlambat permainan," ujar Basler.

Kata-kata Basler, yang sendiri mencatatkan 30 caps, bisa disebut cukup mencolok. Pasalnya, media Jerman justru mayoritas bersikap positif terhadap Kimmich, yang saat melawan Yunani terlibat dalam lima dari 16 tembakan, memiliki akurasi umpan 92 persen, merebut 7 bola, dan memenangi 57 persen duel.

Sesama legenda Bayern, Bastian Schweinsteiger, juga sangat memuji Kimmich, yang hingga saat ini telah mencatatkan 116 caps. "Saya melihat masalah kami ada pada pembangunan serangan dari lini belakang. Satu-satunya pemain yang bisa memberi umpan kreatif dalam situasi itu adalah Kimmich. Tanpa dia, itu akan sulit," kata Schweinsteiger.

Pada Kamis malam, Jerman akan menghadapi Serbia di Allianz Arena untuk memburu kemenangan pertama mereka dalam kampanye Nations League ini. Periode internasional akan ditutup pada Minggu, 4 Oktober, dengan laga tandang berat di Thessaloniki melawan Yunani.