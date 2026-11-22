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Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, berencana melakukan rotasi secara terus-menerus antara Vinicius Junior dan Yan Diomande di sayap kiri. Selain itu, akan ada pertandingan ketika keduanya bermain bersama, dengan pemain asal Pantai Gading itu ditempatkan di sisi kanan.

Menurut laporan media Defensa Central, gagasan Jose Mourinho adalah mengembalikan performa terbaik Vinicius Junior tanpa mengabaikan perkembangan Yan Diomande.

Namun, menjalankan rencana ini tidaklah mudah, sebab pemain asal Pantai Gading itu memiliki kemampuan menyerang yang besar dan tampil sangat impresif. Ia juga banyak membantu dalam menjalankan tugas bertahan serta menopang bek kiri, sehingga memberikan keseimbangan lebih bagi Real Madrid.

Mengelola situasi ini juga tidak selalu mudah karena "ego" para pemain, terutama Vinicius Junior, yang sudah meraih segalanya dan bertahun-tahun menjadi pemain inti di Real Madrid.

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Di sisi lain, Yan Diomande menyadari bahwa ia masih berusia 20 tahun dan baru menjalani sangat sedikit tahun di level elite. Ia juga belum meraih apa pun sejauh ini, baik secara individu maupun kolektif, untuk bisa menuntut posisi tertentu di dalam tim.

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Namun, sejauh ini Jose Mourinho berhasil mencapai kesepahaman dengan kedua pemain, karena keduanya memahami situasi mereka saat ini.

Diomande Memiliki Keunggulan

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Kemampuan Diomande bermain di sayap kanan dengan level yang nyaris setara dengan penampilannya di sisi kiri menjadi nilai tambah yang menguntungkan dirinya.

Ketika Vinicius bermain di sisi kanan, ia tidak mampu melewati lawan dengan dribel atau membuat perbedaan dengan cara yang sama. Ia juga tidak piawai menusuk dengan bola ke arah kaki kirinya, berbeda dengan rekannya asal Pantai Gading itu.

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Namun, jika kedua pemain mencapai level terbaik mereka, hal yang tengah diupayakan Mourinho, keduanya akan menjadi elemen yang sangat penting bagi Real Madrid.

Vinicius Akan Berjuang hingga Akhir

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Pemain asal Brasil itu sangat paham apa yang harus ia lakukan untuk merebut kembali statusnya sebagai pemain inti yang tak tergantikan di skuad Real Madrid.

Vini mengetahui pendapat para suporter dan melihat bagaimana Yan Diomande berhasil memikat mereka. Jika ia mampu melakukan hal yang sama dengan meningkatkan kemampuan fisiknya dan memulihkan kepercayaan dirinya, ia akan kembali ke susunan pemain inti di laga-laga penting dan membantu Real Madrid meraih trofi.

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Vinicius telah membantu rekan-rekannya pada menit-menit akhir saat tampil melawan Celta Vigo dan meninggalkan kesan positif lewat penampilannya.

Kita lihat saja apakah Vinicius pada akhirnya berhasil mengamankan tempat di susunan pemain inti di sebagian besar pertandingan, atau Yan Diomande akan terus menekannya lewat penampilannya hingga benar-benar meyakinkan Jose Mourinho bahwa ia layak bermain.

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Namun, apa pun hasilnya, adanya persaingan untuk posisi Vinicius di dalam tim merupakan hal yang positif, karena akan meningkatkan kemungkinan para pemain lebih memperhatikan diri mereka sendiri dan mengembangkan level permainannya.